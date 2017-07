Santa Casa conclui estudo de ampliação e reforma da Maternidade e UTI Neonatal

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

A Santa Casa de Mogi já concluiu os estudos para reforma da UTI Neonatal e do setor de Maternidade. Até a próxima semana, a direção da instituição deverá apresentar o orçamento do projeto de ampliação dessas alas, para depois começar a corrida em busca de parceiros a fim de viabilizar os recursos para realização das obras.

A informação foi divulgada pelo provedor da entidade, Austelino Pinheiro de Mattos, no dia do aniversário de 144 anos da Santa Casa, comemorado ontem com culto ecumênico na capela do hospital.

“Verificamos que há possibilidade de ampliar a UTI Neonatal em 10 leitos e aumentar mais 17 leitos de maternidade. É o que conseguimos projetar com o espaço existente”, observa. O projeto inclui também a reforma no Pronto Socorro e outras áreas físicas.

A ampliação é necessária, segundo ele, para reduzir os constantes problemas de superlotação causados pelo aumento na demanda de pacientes afetados com a crise econômica que desistiram de seus planos de saúde, além da questão do crescimento e aumento populacional da Cidade. “A população de Mogi ultrapassa a nossa capacidade instalada de atendimento e a estrutura que existe não é suficiente”, reforça.

No entanto, o provedor explica que se trata de um projeto de médio prazo, justamente por conta da crise econômica e escassez de recursos públicos. Além, disso, antes de aprovado, o projeto precisa ser apresentado à Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária. A proposta de ampliação, de acordo com ele, já foi discutida com o secretário municipal de saúde, Marcello Cusatis, e com o prefeito Marcus Melo (PSDB).

Outra novidade da Santa Casa é a reformulação do site, proporcionando à população consulta de dados mais rápida e transparente. A instituição mais antiga da Cidade é responsável por 450 partos por mês, com 96% dos atendimentos voltados para o SUS. A entidade, que também desenvolve novas ações voltadas à humanização do atendimento, passa por um processo de revitalização externa e de setores internos, modernização das alas de internação e compra de equipamentos com objetivo de modernizar o hospital.

Atualmente, a unidade de saúde é mantida com recursos públicos. O programa Pró Santa Casa, do Governo do Estado, repassa R$ 171 mil por mês (30% custeados pelo Município), além de outros R$ 567 mil provenientes do Programa Sustentável. A Prefeitura investe R$ 902 mil mensais na manutenção do Pronto Socorro. A entidade recebe ainda cerca de R$ 5 mil de doações em contas de consumo do Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae), R$ 102 mil do programa Nota Fiscal Paulista, cerca de R$ 100 mil doados pelos cartórios da Cidade, emendas parlamentares indicadas por deputados da Região, entre outras receitas

Uma nova campanha para captação de recursos terá início neste domingo, com a venda dos certificados de contribuição Hiper Cap Alto Tietê e Região, que oferecem vários prêmios. Ao adquirí-lo em diversos pontos de Mogi e demais cidades, além de concorrer a prêmios, as pessoas ajudarão o hospital.