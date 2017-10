Sancionada a nova lei da Educação Moral e Cívica

Informação

Coube ao presidente da Câmara de Mogi, vereador Carlos Evaristo da Silva (PSD) promulgar a legislação que insere na educação extracurricular municipal os conteúdos de Educação Moral e Cívica. A proposta partiu do vereador José Antonio Cuco Pereira (PSDB) e será válida para o 5º, 8º e 9º anos da rede municipal de ensino, com objetivo de contribuir para a melhor formação de crianças, adolescentes e jovens. Resta agora ao prefeito municipal de Mogi, Marcus Melo (PSDB), determinar à Secretaria de Educação que realize um planejamento para definir de que maneira tal conteúdo poderá ser aplicado em sala de aula. Caberá ainda à secretária Juliana Guedes, em conjunto com Melo, decidir a data a partir da qual as aulas de Educação Moral e Cívica passarão a fazer parte da grade curricular das escolas municipais. Isso poderá acontecer já a partir do próximo ano. A legislação de autoria do vereador Cuco Pereira prevê a inserção de conteúdo voltado para a Educação Moral e Cívica no planejamento pedagógico do sistema municipal de ensino, sem prejuízo das disciplinas obrigatórias. A proposta do tucano prevê que a ênfase da nova disciplina seja nos direitos e deveres dos cidadãos, “tendo sempre como premissa o respeito ao próximo, a cidadania, e resgate à importância da família”. A publicação da promulgação se deu no último dia 25 deste mês e, segundo Cuco, “a ideia foi bastante elogiada, por isso, espero que as providências sejam tomadas pelo Executivo para fazer valer a nova lei municipal”, disse ele, otimista com os virtuais desdobramentos de sua proposta, já integrada à legislação do Município de Mogi.

Orgulho gay

Pela primeira vez em sua história, Mogi das Cruzes irá sediar uma Parada do Orgulho Gay. O evento está marcado para o dia 10 de dezembro, com saída, ao meio-dia, do Largo Bom Jesus, em direção ao Largo do Rosário. O movimento, entre outras bandeiras, vai defender a criação do Conselho Mogiano LGBT e a defesa do Estado Laico. Estão previstas as presenças de trios elétricos, DJs e drag queens.

Estudando

Enquanto divide seu tempo entre o comando da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) e palestras em diferentes cidades paulistas, o ex-prefeito de Mogi e virtual candidato a deputado federal, Marco Bertaiolli (PSD) ainda encontra espaço na agenda para duas aulas semanais particulares de inglês. Vai se preparando para voos mais altos.

Túmulos

A mogiana Paulinha Portes, filha de Mario e Ana Maria Portes, vai expor seu trabalho sobre arte tumular, que vem realizando há mais de 10 anos, na Mostra Sesc Cariri de Cultura, no dia 10 de novembro, em Juazeiro do Norte (CE). Ela documenta a arte tumular com a intenção de registrar a produção artística e patrimônio cultural existentes nos cemitérios de todo o País. O objetivo de seu trabalho é desmitificar a morte e mobiliário funerário, além de enaltecer seu valor artístico por meio de fotografias.

Voz da experiência

Questionado sobre o que esperava para a área da saúde pública do prefeito que seria eleito no ano passado, o ex-secretário municipal de Saúde e médico Melquíades Portela disse a este jornal, à época, que seria importante oferecer mais apoio para a Santa Casa de Misericórdia e que se implantasse na Cidade um hospital materno-infantil municipal, voltado para as mulheres (mães) e crianças. Acertou em cheio. São os temas em debate hoje em Mogi das Cruzes.

Cotidiano



Frase

A sorte de enfrentar a doença e se salvar é conseguir diagnosticá-la no início; eu só consegui isso pela competência dos médicos que me atenderam.

Maria Patrícia Saavedra Alabarce, a Baby, sobre a bem-sucedida luta contra o câncer, em entrevista a este jornal