Samy Charanek, coordenador de Comunicação, deixa a gestão de Marcus Melo

DARWIN VALENTE

Após 129 dias de seu início, o governo do prefeito municipal Marcus Melo (PSDB) sofre a primeira baixa em seu escalão superior. O coordenador de Comunicação, jornalista Samy Charanek, teve a sua saída anunciada oficialmente ontem. Para seu lugar, foi escolhido o jornalista Luiz Suzuki, que vinha atuando junto à Ouvidoria Municipal.

Suzuki teve participação ativa como responsável pelo atendimento à Imprensa durante a recente campanha eleitoral de Marcus Melo, quando se licenciou do cargo para acompanhar o candidato em sua peregrinação por toda a Cidade.

Oficialmente, a saída de Charanek se deveu ao distanciamento da família, que reside na Baixada Santista. Viúvo, o jornalista é pai de duas filhas que moram com sua mãe, em Praia Grande.

“Foi uma decisão difícil. Mantenho minha convicção de que Marcus Melo veio para trazer inovação e acolhimento à população de Mogi. Mas sou viúvo, tenho duas filhas-parceiras-amigas, e elas estão num momento em que demonstraram necessitar de minha presença diária. Disso não abro mão. Lamento muito e confidenciei isso ao prefeito”, disse ele a O Diário.

Charanek sai com “a certeza absoluta de que a Cidade terá uma administração que humanizará, inovará e será transparente em tudo o que faz e realizará pela frente”.

Marcus Melo admite que a distância da família pode ter atrapalhado “um pouco” um maior entrosamento do coordenador com as questões ligadas à administração. Mas garantiu que Charanek está saindo sem que tenha havido qualquer coisa que o desabonasse, “sem nenhum problema no plano administrativo ou pessoal”.

Segundo o prefeito, a indicação de Luiz Suzuki para o cargo se deve especialmente à sua experiência junto ao setor de Imprensa da Prefeitura de Mogi, onde ele já chegou a atuar como coordenador.

"Luiz Suzuki trabalhou comigo durante um período inteiro, conhece muito bem o funcionamento da máquina administrativa da Prefeitura, é benquisto por todos e acho que poderá nos ajudar muito à frente do setor de Comunicação do Município", afirmou Melo.









Suzuki, por sua vez, diz que foi surpreendido pelo convite, mas que pretende levar adiante seu trabalho, “sem estresse”.

“Samy Charanek tocou muito bem a Coordenadoria, então acredito que serão necessários apenas ajustes pontuais, aqui e ali, pois os serviços não sofreram descontinuidade”, disse ele a O Diário. O jornalista espera contar com o apoio dos secretários e dos colegas de trabalho, todos seus conhecidos.

Aos 47 anos, o jornalista iniciou sua carreira na antiga Rádio Diário, de onde foi trabalhar como assessor de imprensa da OAB de Mogi, durante a administração do então presidente, advogado Luiz Sérgio Marrano.

Após o término do mandato de Marrano, ele foi repórter, durante algum tempo, na Rádio Metropolitana, de onde, em 1995, foi convidado para atuar, ao lado da jornalista Mel Tominaga, na assessoria do então deputado estadual Junji Abe (PSDB). Eleito prefeito de Mogi, Junji convidou Luiz para permanecer a seu lado, na Prefeitura, onde ele esteve durante os dois mandatos e também nos dois governos de Marco Bertaiolli (PSD). Nos primeiros quatro anos, atuou na Coordenadoria de Comunicação e nos últimos quatro foi auxiliar o professor José Luiz Freire de Almeida na operação da Ouvidoria Municipal, onde permanecia até ontem. Com a saída de Suzuki da Ouvidoria, seu lugar deverá ser ocupado pela jornalista Ana Figueiredo, que foi coordenadora da Comunicação durante todo o período de Marco Bertaiolli na Prefeitura.