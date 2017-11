Samba das Minas abre noite de shows em Mogi

Caderno A, Caderno A - Capa

Heitor Herruso

Especial para O Diário

Hoje, a partir das 18h, o evento “Elas contra a violência” movimentará o Buxixo Bar, no Parque Monte Líbano. O grupo Samba das Minas abrirá a noite, e subirão ao palco outras diversas cantoras conhecidas na região do Alto Tietê, como Bruna Sandoval, Rafa Osthi, Monny Mariano e banda Mustache, Banda Vih e Banda FinoPop. A renda da bilheteria será destinada para a ONG Recomeçar, que ampara mulheres em situação de violência doméstica.

A primeira apresentação ficará a cargo do Samba das Minas, grupo formado inteiramente por mulheres de diversas etnias. Para Lívia Barros, que canta no conjunto, o evento é importante porque vai ajudar diretamente a causa feminina. “Vivemos dias extremamente difíceis, e precisamos falar sobre isso, pois em nossa sociedade o assunto ainda é um tabu”, afirma.

Além de Lívia, formam o grupo as artistas, cantoras e instrumentistas Bianca Cirilo, Ju Di Santo, Helô Rossi, Bruna Moura, Valéria Custódio e Lya Silva. No palco elas levarão repertório variado, com covers e canções autorais que falam sobre a mulher na música. “Será muito interessante tocar no Buxixo, para um público que não está acostumado com a ideia que vamos passar. Esperamos que o diálogo e a reflexão realmente aconteçam”, conta Lívia.

A produtora do evento, Mayra Lis, conta que a intenção dos shows é, além de beneficiar a ONG, levar cantoras para o palco e conscientizar o público. “Queremos chamar a atenção para a causa das mulheres, que diariamente são violentadas e sofrem caladas. Por isso, nada melhor do que converter a renda para a ONG, que apesar de receber uma verba muito baixa do governo, vem ajudando nesses casos”. Além de organizar o evento, Mayra faz parte da banda FinoPop, que se apresentará com faixas em estilos musicais variados.

Para ampliar o alcance do trabalho, a organização do evento pretende realizar outras edições em breve. Por enquanto, é possível acompanhar o trabalho das ‘minas’ no Casarão da Mariquinha, ao segundo domingo de cada mês.

Os ingressos para “Elas contra a violência” custam R$ 15,00 e podem ser adquiridos no local do evento, o Buxixo Bar, que fica na Rua Capitão Manoel Rudge, 1708. Para outras informações o telefone é o 4799-3010.