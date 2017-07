Salve Santana!

Editorial

A festa em louvor a Santana, padroeira de Mogi das Cruzes, iniciada há uma semana e que terá seu ponto alto na próxima quart-feira, com a procissão, reafirma a identidade de Mogi das Cruzes com seu passado.

Desde sempre, o quadrilátero dominado pela atual catedral foi o núcleo por onde a Cidade viu passar sua história. Reveladoramente, comícios políticos nunca foram realizados ali, onde se montava o Altar da Pátria no 7 de Setembro e onde uma missa campal, dia 7 de setembro de 1822, celebrou o Centenário da independência.

As quermesses tradicionalmente ocuparam – como neste ano – a praça e serviram de motivo para convivência jamais desrespeitada. A ponto de, aí pelo fim da década de 1950, um prefeito com mandato tampão ter pretendido arborizar o espaço. Desistiu em poucos dias ante a grita geral da comunidade. Como, e as quermessas vão para onde?

Foram, por algum tempo, para o espaço, então propriedade do Município, onde hoje há um estacionamento na Rua José Bonifácio, lateral da igreja e, daí, para o Mogilar, que abriga há anos a quermesse do Divino Espírito Santo.

Mas a de Santana não, esta continua honrando seu passado e se realizando na primeira praça pública que Mogi teve. Na mesma praça onde orou, em agosto de 1822, Dom Pedro I, que então empreendia viagem do Rio de Janeiro para São Paulo, no célebre périplo que resultou na Proclamação da Independência, às margens do Ribeirão Ipiranga, na Capital dos paulistas.

Este ano unem-se, para preservação do que nos é tão caro, o pároco padre Cláudio Antônio Delfino; os festeiros Valmir Donizete Pereira e Cleusa Santiago Pereira e os capitães do mastro, Villas Mendes Guimarães e Ana Maria da Costa Guimarães. Eles mesmos que, há uma semana, nos honraram com suas presenças, por ocasião da introdução do Altar de Santana no hall de entrada da sede deste jornal. Mais uma reverência ao nosso passado, tão preservada que era pelo fundador e diretor deste jornal por 57 anos, Tote Da San Biagio e sua esposa Neid.

Na conurbação que transformou, a partir das últimas décadas do século passado, a Região Metropolitana de São Paulo e ameaça levar de roldão suas peculiaridades, preservar ações como esta colaboram, em muito, para que a Mogi das Cruzes siga como exemplo.