Sakai deixa Secretaria até o final deste ano

Informação

O Secretariado do prefeito Marcus Melo (PSDB) está prestes a sofrer uma nova baixa. Até o final deste ano, Sadao Sakai, indicado pelo PR para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, deverá deixar o cargo e retomar suas atividades como vereador junto à Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. O substituto de Sakai ainda não está definido, embora o ex-sindicalista da área bancária e também vereador, Clodoaldo Aparecido de Moraes, já tenha manifestado interesse em ocupar o lugar de seu colega de partido. Na verdade, a definição sobre o assunto deverá sair de uma reunião ainda a ser marcada entre o presidente municipal do PR, deputado estadual Marcos Damásio, e o prefeito Marcus Melo (PSDB). Mas é praticamente certo que o cargo continuará à disposição dos republicanos para ser preenchido por quem vier a ser indicado. Em conversa com a coluna, durante a manhã de ontem, Sakai afirmou que sua decisão de retornar à Câmara se deve a uma “somatória de fatores”, que liga questões políticas a outras de ordem pessoal. Entre elas, o fato de haver se distanciado dos eleitores e do cumprimento de promessas feitas a eles durante a campanha. Sakai considera que a permanência no cargo, distante do eleitorado, poderá lhe trazer “dificuldades futuras”, como a reeleição, por exemplo. Além do mais, ele quer estar em definitivo na Câmara, a partir do início do segundo ano da atual legislatura para preparar o terreno político visando se eleger presidente do Legislativo a partir de 2019 e ocupar o mesmo cargo que já foi de seu pai, Tadao Sakai, nos anos de 1979 e 1980. Quanto a sua atuação junto à Secretaria, ele considera ter feito um “trabalho legal”, e cita como conquistas, o Polo Digital, realização da feira de empregos, reuniões com contadores e integrantes de outras categorias, parcerias com o Sebrae e Agestab, além da aproximação entre Prefeituras e empresas, por meio de visitas semanais a indústrias, realizadas ao lado do prefeito Marcus Melo. Ou seja: em sua avaliação, o mandato de secretário foi profícuo, mesmo não tendo conseguido conquistar uma só empresa de maior porte para a Cidade. Culpa da crise, certamente. Sakai retorna à Câmara deixando uma verdadeira batata quente nas mãos do presidente Damásio: se nenhum outro vereador vier a ser indicado para o cargo, a bancada sofrerá com a perda de Emerson Rong, suplente de Sakai, que tem se esforçado para realizar um bom mandato, além de ser absolutamente fiel às iniciativas do partido. Também por isso, o nome de Clodoaldo pode estar ganhando mais força na lista dos virtuais “secretariáveis” do PR.

Mudança

O encontro que o prefeito Marcus Melo (PSDB) teria hoje com o desenhista e empresário Mauricio de Sousa foi adiada. A reunião para tratar de possíveis investimentos da Mauricio de Sousa Produções na Cidade deverá ocorrer na próxima terça-feira, dia 14, no escritório do criador da Turma da Mônica, em São Paulo.

Entrevista

A arquiteta e urbanista mogiana, Marina Magalhães Alcoba, é destaque como entrevistada do portal Obra Prima, especializado em assuntos ligados à Arquitetura. Formada pela UBC, Marina se diz influenciada pelo cotidiano das pessoas, ruas, comportamentos e tecnologia. “As ideias partem sempre da função e da intenção de espaço; daí começam a ser trabalhadas”, diz ela, que em seus projetos de arquitetura tenta “captar as necessidades do cliente e entregar um ambiente que tenha sentido para ele, lhe traga boas memórias e sentimento de prazer”. Seu conselho a estudantes: “Manter a mente aberta a tudo que possa acrescentar à sua vida profissional”.

De ônibus

O ex-prefeito de Salesópolis, Francisco Rodrigues Corrêa, o Quico, tem sido visto com frequência viajando nos ônibus que fazem o trajeto entre aquela Cidade e Mogi. O fato, que tem impressionado muita gente, é facilmente explicável: uma cirurgia na vista o impedirá de dirigir durante 40 dias. E ele está apenas começando a cumprir a exigência médica.

Time reforçado

A Suzano Papel e Celulose está reforçando a sua área de bens de consumo com Andrea Salzano Gavazzi, ex-BRF e Unilever, na Diretoria Comercial, e Ricardo Gonçalves, ex-Coca-Cola e Kimberly Clark, na chefia de Logística e Serviços ao Cliente. Sob a liderança do diretor-executivo Fábio Prado, o novo setor de bens de consumo marca o início de atividades da Suzano na oferta de produtos de marca própria, entre eles papel higiênico, ao consumidor final.

Cotidiano



Frase

Nós, procuradores da Lava Jato, não temos poder econômico, não temos poder político. A nossa única defesa, o escudo que defende a Lava Jato, é a sociedade.

Deltan Dallagnol é procurador da República no Ministério Público Federal e coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato