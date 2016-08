Sabores da infância

Comentários (0) Chico Ornellas, Cronicas Like

Meu caro leitor

Passei minha infância e adolescência em Mogi das Cruzes, então não tenho como dizer se havia sabores semelhantes em outras cidades. Refiro-me ao período de 10 anos, que vai de 1955 a 1965. O início é do meu ingresso em uma escola, no primeiro ano primário do Instituto Dona Placidina; o fim, meus melhores anos no Instituto de Educação Dr. Washington Luiz, em meio ao Curso Clássico. No intervalo, tempo para frequentar o Grupo Escolar Coronel Almeida e o Liceu Braz Cubas, ainda na Rua Isabel de Bragança.

Não há uma ordem cronológica nestas reminiscências, elas passeiam conforme a memória as trazem. Mas, o primeiro sabor que me é inesquecível vem do pátio do Grupo Escolar Coronel Almeida, no Largo da Matriz. Na hora do recreio eu corria à cozinha, com uma nota de um cruzeiro à mão, para comprar o indispensável sagu vermelho que as serventes do colégio providenciavam com primor. Pois não é que uma tarde, quando uma delas me passou a xícara de louça e a pequena colher e eu lhe entreguei a nota, a mão me faltou e a xícara espatifou no cimentado!

À expressão de lamúria a funcionária me entregou outra xícara. Não me lembro de seu nome, mas lembro-me perfeitamente como Agostinho, seu filho, a tratava. Era de uma atenção imensurável a gentileza daquele negro forte e careca, se não me engano de olhos claros, com a mãe. Ele estava sempre no portão da escola que dava para a Rua Paulo Frontin.

No Largo da Matriz também se podia encontrar o quebra-queixo, doce de coco, claro ou escuro, vendido em tabuleiro e repartido com uma espátula. Ao lado da vendedora do doce de coco, duro como uma quase pedra, ficava o carrinho de pipoca. Não muito diferente dos atuais, mas com peculiaridades que alteravam o sabor do milho pipocado. Na panela disposta sobre o fogareiro a querosene, entravam o sal e a banha de porco, que se comprava nos armazéns de secos e molhados em barras de um quilo.

Descendo a Paulo Frontin, esbarrava-se na doceria do Salvarani, de onde partiam copos e mais copos americanos com geleia de mocotó. Nunca precisei perguntar como era feita aquela delícia. Via minha avó providenciar algo semelhante, dispondo o assento de uma cadeira sobre a mesa, prendendo um guardanapo para servir de coador, com suas pontas em cada uma das pernas da cadeira.

Curioso como a maior parte das lembranças circulam pelo quadrilátero formado pelas ruas José Bonifácio, Deodato Wertheimer, Barão de Jaceguai e Padre João. Será que a Cidade se limitava a isso?

Da José Bonifácio, o ponto referencial era o Restaurante Bife Esquisito, ficava na última casinha antes da esquina com a Deodato, vizinha ao Edifício Jorge Salomão. Era para aí que meu pai me levava, segurando-me por uma mão e, na outra, conduzindo uma travessa de pirex. Não havia delivery, tampouco motoqueiros para a entrega. Então, íamos a pé buscar aquela receita. Preservada até hoje. Com uma parada na Bomboniere Urupema da Avenida Pinheiro Franco, ao lado de A Triunfante: o vidro com paçoca estava à mão.

Pela Deodato, chegava-se ao Restaurante Antártica, na esquina com o Largo do Rosário e vizinho do depósito de bebidas da mesma marca que Straube tocava. O parmegiana dali tinha fama dentre os melhores da Cidade. Igual à limonada do Bar e Bilhares Glória, na Rua Flaviano de Melo e o File Mignon à Bismarck da Cantina Mogiana, do Giorgetti, também na Deodato, vizinha da Farmácia Santa Terezinha, do Acácio Cruz. E o arroz-doce da Leiteria Glória, na esquina com a Coronel Souza Franco. Onde, ao lado, Dauro montou, creio, uma de suas primeiras sorveterias, a Santa Helena. O gelado de milho verde, em massa, até hoje dá água na boca.

A cada vez que saíamos da Cantina era certa uma passagem pelo Café Natal, no quarteirão da Barão de Jaceguai, seguinte ao Largo do Jardim (assim chamávamos a Praça Oswaldo Cruz). Foi nesse lugar que a família Moratori (impossível esquecer a simpatia de sua filha Janete) instalou a primeira máquina de café expresso de Mogi. Fazendo concorrência com a Doceria Seleta e suas bombas de chocolate e creme.

Em torno do Jardim, cinco pontos: o Maracanã e sua pizza de mussarela, o Restaurante do Zito e seu tutu à mineira e o Pelicano, com instalações impecáveis e um chope cremoso. O circuito do espaço completava-se com o restaurante do Hotel Jardim onde, acho, pela primeira vez provei estrogonofe e pela Padaria Santista, de filões de pão com sabor próprio.

Havia espaços de sabores mogianos além desse perímetro. Embora poucos. O principal era o restaurante do Hotel Estância dos Reis, onde a família Baratino cultivava a tradição da culinária italiana em meio a um cenário paradisíaco. Para citar apenas uma das infindáveis receitas, fiquemos com a Lasanha à Rossini. E, do outro lado do que viria a ser a Avenida Francisco de Assis Monteiro de Castro, o Restaurante Campestre, anexo à Sauna do Bistrick. Neste, era possível saborear, no alpendre, um Churrasco à Gaúcha que não faria feio aos melhores dos pampas.

Das lembranças de infância que nos batiam à porta, o vendedor de frango caipira, conduzidos vivos em dois balaios de bambu dispostos sobre o dorso de um pangaré. Incrível que ele caminhava quase junto da carroça carregando vários tambores de latão. Destes, o caipira tirava, com uma concha, leite gorduroso que Adelina fervia lá em casa, sem remover a espessa camada de nata que ficava na parte superior.

E as festas de aniversário? Não faltavam os docinhos de dona Bilu e dona Elda e os salgadinhos de Ditinha Unello.

Sabores de infância em Mogi das Cruzes.





Aqui a Cidade se encontrava

af0302 - Cantina01

af0303 - Estancia01

af0304 - Gloria01

CARTA A UM AMIGO

Passou o tempo…

Caro leitor

Passou o tempo do Onça; passou o tempo de chamar máquina de geringonça; passou o tempo de amarrar cachorro com linguiça; passou o tempo do almanaque Tico-Tico; passou o tempo da revista Cruzeiro; passou o tempo da revista Manchete; passou o tempo da caneta tinteiro; passou o tempo de separar o joio do trigo; passou o tempo de limpar assoalho com escovão; passou o tempo de lustrar assoalho com cera Parquetina; passou o tempo de ver vigarista na cadeia; passou o tempo de viajar pela Cruzeiro; passou o tempo de voar pela Real; passou o tempo de passear em avião da Panair; passou o tempo de tomar Cafiaspirina; passou o tempo de comprar Rum Creosotado; passou o tempo de morrer de bronquite; passou o tempo de curar doença venérea com Penicilina; passou o tempo dos contos da carochinha; passou o tempo em que adultério era crime; passou o tempo de busca-pé em festa junina; passou o tempo do xarope São João; passou o tempo do lança perfume; passou o tempo do confete; passou o tempo da serpentina; passou o tempo de sossegar o facho; passou o tempo de botar banca; passou o tempo do telefone preto; passou o tempo da geladeira branca; passou o tempo do calouro na hora da peneira; passou o tempo de calça boca de sino; passou o tempo de calça com boca apertada; passou o tempo de terno risca de giz; passou o tempo dos bailes do Itapeti; passou o tempo do Gumex; passou o tempo de groselha; passou o tempo do União FC; passou o tempo da Rádio Marabá; passou o tempo de usar laquê; passou o tempo de tomar óleo de fígado de bacalhau; passou o tempo de ir na matinê para dar um amasso; passou o tempo de pedir o carro emprestado; passou o tempo de fumar cigarro sem filtro; passou o tempo de flertar; passou o tempo de fazer footing na Deodato; passou o tempo da calça de tergal; passou o tempo da blusa de ban-lon; passou o tempo da alpargatas roda; passou o tempo de sapato com bico de matar barata no canto da parede; passou o tempo da calça Tremendão; passou o tempo da botinha com fecho éclair; passou o tempo da câmara Rolleiflex; passou o tempo do telefone sem disco (e sem teclas); passou o tempo da máquina de escrever; passou o tempo da régua de calcular; passou o tempo em que cachorro não comia ração; passou o tempo em que Mario Torradinho aplicava injeção; passou o tempo em que Perventin deixava estudante acordado; passou o tempo em que estrogonofe era só picadinho; passou o tempo em que não se mordia hóstia com medo de sangrar a boca; passou o tempo em que laxante era purgante; passou o tempo de passear sem medo de bala perdida; passou o tempo de filho voltar tarde e pai não se preocupar; passou o tempo em que só mulher usava brinco; passou o tempo em que só adulto usava calça comprida; passou o tempo em que bermuda era calça curta; passou o tempo em que só criança usava calça curta; passou o tempo em que suspensório era mais barato que cinta; passou o tempo em que manteiga era mais cara que margarina; passou o tempo em que vinco de calça era costurado; passou o tempo em que calça jeans era calça rancheira; passou o tempo do sapato Passo Doble; passou o tempo do pó de pirlimpimpim; passou o tempo de tomar benção; passou o tempo de costurar meia em ovo de madeira; passou o tempo de usar cueca de cambraia; passou o tempo de camisa ter abotoadura; passou o tempo de temperar churrasco em barril; passou o tempo de assar churrasco em espeto de bambu; passou o tempo de destrinchar frango; passou o tempo em que combinação era roupa íntima feminina; passou o tempo de carro com câmbio na coluna; passou o tempo de fazer nó em gravata borboleta; passou o tempo de quarar roupa no quintal; passou o tempo do comigo-ninguém-pode; passou o tempo em que ficar era só permanecer; passou o tempo em que legal era só termo jurídico; passou o tempo em que a gente chamava pai de senhor; passou o tempo da brilhantina Glostora; passou o tempo do drops Dulcora; passou o tempo da bala Toffee; passou o tempo de apostar no bicho do Largo do Carmo; passou o tempo de ler gibi no Largo do Rosário; passou o tempo de brincar de Dim no Largo da Matriz; passou o tempo do cocorocó; passou o tempo do rato que sai da toca; passou o tempo de tomar uísque Drury’s; passou o tempo de beber caninha Sabaúna; passou o tempo de fazer caipirinha com caninha Tatuzinho; passou o tempo de comer feijoada no Hotel Marabá; passou o tempo de ter conta na farmácia do Ariza; passou o tempo de tomar banho com Eucalol; passou o tempo de velório em casa; passou o tempo de comprar carne no Targino; passou o tempo de vacinar cachorro no Quita; passou o tempo de andar de Romi-Isetta; passou o tempo de ir ao salão de chá do Mappin; passou o tempo de dormir em colchão Epeda; passou o tempo de andar em carrinho de rolimãs; passou o tempo de pedir um conjunto Polióptico da D.F. Vasconcellos no Natal; passou o tempo do bálsamo de Benguê; passou o tempo do cigarro Macedônia; passou o tempo do cigarro Luís XV; passou o tempo da luz da Light; passou o tempo de tomar Caracu com ovo; passou o tempo de ouvir jogo de futebol em um rádio Spika; passou o tempo de mandar consertar a televisão Telefunken; passou o tempo de lembrar do cheiro do querosene queimando em um lampião; passou o tempo de colecionar bonecas Moranguinho; passou o tempo dos campeonatos de futebol de botão; passou o tempo de colecionar o álbum de figurinhas do Seninha; passou o tempo de tomar Seven-Up; passou o tempo de não saber onde guardar o brinquedo Forte Apache; passou o tempo de ferver o leite.

Abraços do

Chico

O melhor de Mogi

A união da Cidade em torno do Mogi Basquete, o time que brilha no NBB, o certame do Novo Basquete Brasil.





O pior de Mogi

Ninguém fala nada, mas vocês já perceberam como a ação de bandidos se multiplicou na Mogi-Dutra, desde que o governo do Estado desativou o núcleo da Polícia Rodoviária que havia por aqui?

Ser mogiano é…

… saber que as bandeirinhas do pintor Alfredo Volpi têm inspiração mogiana.