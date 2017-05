Rumo ao futuro

Artigos

Mauricio Chermann

Amanhã teremos a grata satisfação de receber em nosso Campus mais uma edição do Projeto Rumo, uma iniciativa do Rotary Club Mogi Norte, que visa ajudar os estudantes do Ensino Médio a conhecer as profissões, como é o curso superior da área de interesse, onde poderá atuar no mercado de trabalho, oportunidades de negócios, remuneração e demais desafios profissionais.

Para quem ainda não decidiu qual área quer seguir profissionalmente, o Projeto Rumo apresenta muitas possibilidades. Já para quem já tem ideia do que fazer é a oportunidade perfeita para tirar as dúvidas e tomar a decisão de forma mais segura e consciente.

Depois de alguns anos sem sediar o evento, a Universidade Braz Cubas volta a promovê-lo, com muitas atividades para os estudantes que estão prestes a iniciar uma nova fase em suas vidas: escolher uma profissão.

Por mais de 20 anos, a Braz Cubas abriu suas portas para que os estudantes do Ensino Médio conhecessem a estrutura da universidade, visitando laboratórios, estúdios e todo ambiente acadêmico, com a possibilidade de esclarecerem suas dúvidas com os professores sobre as profissões.

Nesse período, mais de 130 mil jovens passaram pelas dependências da Universidade Braz Cubas visitando essa “feira” de orientação vocacional, que iniciou na cidade há 30 anos.

Para esta edição, foram preparadas várias ações para receber os jovens nos períodos da manhã e da tarde desta quarta-feira. Professores da Braz Cubas e profissionais convidados darão uma série de palestras sobre as mais diversas profissões aos visitantes, que poderão conhecer mais de 50 profissões, entre cursos superiores, técnicos e aprendizagem industrial.

Os estudantes também poderão conhecer mais sobre as carreiras nas áreas da Polícia Militar, Forças Armadas e Corpo de Bombeiros, ampliando as suas possibilidades.

O Rumo é um projeto que nos dá muito orgulho em participar, pois a escolha da profissão é um passo importante para todos os jovens. Afinal, quanto mais informações tiverem antes de escolher a sua carreira, mais chances de sucesso terão em sua trajetória profissional, e fazer parte deste momento é de extrema relevância para a Braz Cubas.

Mauricio Chermann é reitor da Universidade Braz Cubas