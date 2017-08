Artigos

Luiz Roberto Messias

Gostaria de divulgar nesse conceituado meio de comunicação os problemas que estamos tendo com relação a limpeza das ruas, praças e jardins.

Até há uns três meses a limpeza da região onde moro, ao redor da Escola Estadual Prof. Camilo Faustino de Mello, era feita quase que diariamente por um mesmo profissional.

Atualmente, a limpeza é feita apenas uma vez por semana e por profissionais diferentes, ou seja, além de não ser suficiente, o profissional não cria vínculo com a região e seus moradores e não conhece as peculiaridades do local.

Entendemos que a atual crise política/econômica deva atingir também a Prefeitura de Mogi, mas radicalizar da maneira como está sendo feito não atende à necessidade dos moradores e da Cidade.

A redução da limpeza foi drástica demais e a falta de educação e espírito cívico da maioria da população ainda não permite isso e o reflexo é a sujeira acumulada nas ruas, praças e jardins.

Além da escola existente na região, com centenas de jovens indo e vindo diariamente, temos também uma praça que fica atrás da escola, no cruzamento das ruas Dr. Aristeu Ribeiro de Rezende e Prefeito Epaminondas Freire, por onde circulam moradores de rua e desocupados que jogam todo tipo de lixo no local.

Assim, nossa sugestão à área competente da Prefeitura é:

Treinar os profissionais de limpeza para que estes possam prestar um bom serviço e ter uma melhor produtividade e também um bom entrosamento com os moradores; Rever o cronograma de limpeza, pois uma única vez na semana não atende as necessidades; Pedir para que os responsáveis por esse serviço, como os chefes e encarregados, circulem para avaliar a qualidade do serviço prestado “in loco”, inclusive conversando com os moradores; Instalar câmeras de monitoramento nas praças e jardins para controle dos locais e para coibir os excessos cometidos pela população;

Nós, moradores, queremos participar das decisões e ajudar na gestão da Prefeitura, pois somos impactados diretamente pelas mudanças realizadas por ela.









Luiz Roberto Messias é leitor de O Diário

messias@uol.com.br