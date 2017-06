Artigos

Gê Moraes

Moro na Rua da Beira / Lá não tem gente de fora / A minha família inteira / Na Rua da Beira mora. Ela é sinônimo de beirada, borda, margem, orla, e dela o vate se valeu para construir os versos da estrofe que serve de vinheta de abertura para o texto deste croniqueiro de idéias dispersas e desnudas, e que estampa na face os fortes traços de quem parece ter perdido o trem da esperança, mas que a esperança não perdeu, tanto que lá na Beira, rua do seu domicílio, sua numerosa família, teimosamente vive de esperar. E olha que a coisa já vem de longe, desde os tempos em que éramos todos infantes, cheirando a leite materno.

Sim, desde aqueles distantes dias – que a bruma do tempo tenta embotar, encobrir, fazer desaparecer da memória – que vivemos agarrados às asas da esperança de dias melhores, mais amenos, simpáticos, amigos, empáticos, galantes, amorosos. E as céleres asas da esperança foram nos conduzindo, através dos montes, serras e vales. E os infantes foram crescendo, fizeram-se adolescentes, adultos se tornaram, famílias constituíram, atingiram o status de idosos, e as coisas não mudaram, ou melhor, mudaram sim, mas para pior.

Ah, Rua da Beira, amada amante minha! Só você, que me viu nascer e acompanhou todas as fases do meu viver, pode avaliar a dimensão da tristeza que me vai n´alma, quando olho para o horizonte e nele nada vejo que ao menos se aproxime da ideia de paz entre os homens.

Está bem, querida Beira, vou deixar as lamúrias pra lá, pois o que não tem remédio, remediado está. Vou cessar o choro, ser forte, encarar a luta, embora rude a disputa, a esperança ainda vive – na beira, quase a cair, é verdade – mas está lá ostentando orgulhosa o lábaro de ser a última a morrer, o que equivale dizer que ela é para sempre.

Sabe duma coisa? Acabo de descobrir que sou viciado em Esperança. E a coisa não para por aí. Sinto-me irresistivelmente atraído pelo sorriso da Vitória, pela suave ternura da Glória, pelo dulçor da Carolina e pelo frescor do cravo e canela que emana da Gabriela.

Como disse, amada Rua, a luta vou encarar, vou lutar com unhas e dentes para ser um vencedor. Ainda que insana a guerra, dela fugir, nem pensar. Posso sim, uma batalha perder, mas, desistir jamais. Se o dissabor hoje é quem me abraça, quem sabe amanhã seja a Graça, a Terezinha ou Marinalva, ou talvez a Estrela Dalva, vinda do espaço infinito, bagageiro abarrotado de compostura, seriedade e cuidado para agraciar aos senhores do Palácio, Câmara e Senado.

Gê Moraes é cronista