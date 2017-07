Rua Braz Cubas recebe 13 vagas

Cidades

Os motoristas poderão contar a partir de amanhã com as 13 vagas de estacionamento controlado criadas pela Secretaria Municipal de Transportes na Rua Braz Cubas, em frente à Praça Oswaldo Cruz. A intervenção faz parte das medidas iniciadas na semana passada, com a redução das opções para estacionar os carros nas ruas Coronel Souza Franco, entre a Padre João e a Presidente Rodrigues Alves, e nos dois quarteirões da Capitão Manoel Caetano, antes do cruzamento com a José Bonifácio.

Essas 13 vagas pretendem regularizar o estacionamento no quarteirão final da Braz Cubas entre as ruas Barão de Jaceguai e Doutor Ricardo Vilela, ao lado da primeira passagem subterrânea do Complexo Viário Jornalista Tirreno Da San Biagio. Um parquímetro foi instalado no local e as alternativas serão dispostas ao lado da praça, com o restante da via liberado para a circulação dos veículos.

No local, também foram definidas vagas para motos e táxis. “No caso deste trecho da Rua Braz Cubas, havia a necessidade de um reordenamento das vagas de estacionamento, que vinham sendo utilizadas sem organização específica”, diz o secretário municipal de Transportes, Eduardo Rangel. Serão 13 vagas novas, um número menor do que o retirado na segunda quinzena deste mês, quando a proibição do estacionamento reduziu 40 espaços na Coronel e na Manoel Caetano.

A ampliação da oferta de espaços para o estacionamento é o principal desafio dos planos que visam melhorar o escoamento do trânsito na região central e mantê-lo atrativo para o consumidor. A Prefeitura estuda meios de atender ao motorista na região central, onde a redução do tráfego de veículos será cada vez mais estimulada para melhorar a mobilidade urbana. Em abril, a passagem subterrânea passou a receber 19 linhas de ônibus municipais e intermunicipais, que anteriormente seguiam pela Rua Doutor Deodato Wertheimer.

Em maio, a liberação do tráfego de veículos na Avenida Governador Adhemar de Barros, entre as ruas Princesa Isabel de Bragança e Presidente Campos Salles, passou a oferecer uma alternativa no sentido Centro Bairro, desafogando corredores como Doutor Correa, José Bonifácio e Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco.