Rosana de Sant’Ana Pierucetti, uma mulher na luta contra a violência

CARLA OLIVO

Contestadora desde a infância, Rosana de San’Ana Pierucetti – que nasceu em Mogi das Cruzes, mas foi registrada em Biritiba Mirim, onde o pai era vereador -, dizia desde menina que queria ser advogada. Sonho realizado após trabalhar no comércio e na indústria para conseguir pagar o curso superior, ela se formou na turma de 1982 da Universidade Braz Cubas (UBC), depois de concluir o curso técnico em Contabilidade no Liceu Braz Cubas. Desde então, sempre engajada nas atividades da 17ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), teve forte atuação no Conselho de Assistência Judiciária de lá. Foi neste trabalho, nos anos 80, em conjunto com outras profissionais, que conviveu com uma triste estatística: 80% das mulheres que buscavam ajuda para reivindicar seus direitos na Justiça haviam sido vítimas de agressão. Sem a Lei Maria da Penha em vigor e nem mesmo medidas protetivas como hoje, ficava ainda mais difícil combater este tipo de crime praticado, geralmente, dentro de casa. A partir daí, em 2004, este grupo de advogadas se uniu e fundou a Organização Não-Governamental (ONG) Recomeçar, da qual Rosana é presidente, que oferece assistência social e jurídica às mulheres vítimas de violência e a seus filhos, além de manter um abrigo para aquelas em risco iminente de vida. A mobilização resultou, no ano seguinte, na criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (Commulher) – presidido por ela desde 2007. Atualmente, Rosana concilia estas funções com o escritório de advogacia, onde atua principalmente na área da família, e as atividades como membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB e do Comitê Municipal de Combate à Violência. Na entrevista a O Diário, ela compartilha suas histórias vividas em Mogi com os leitores:

Quais recordações ficaram de sua infância?

Nasci em casa, no Socorro, com parteira, mas como meu pai era vereador em Biritiba Mirim, ele me registrou lá. Na área do Shopping havia uma biquinha, o campo do futebol do Paulistinha ficava ao lado, onde foram construídos os prédios, e em frente, no local da atual praça que divide a Avenida (Vereador Narciso Yague Guimarães) era a antiga escola Camilo Faustino de Melo, que depois passou a funcionar no terreno ocupado hoje, e ali passou a ser a E.E. Frei Thimoteo Van Den Broeck. Ali fiz do parquinho ao ginásio.

Há mais lembranças desta região da Cidade?

Aquela região era como o quintal da nossa casa e só íamos embora quando os pais nos chamavam. Caso contrário, passávamos o dia todo ali depois dos estudos. Sinto saudades desta época, que era bastante tranquila porque todos se conheciam e uns ajudavam a tomar conta dos filhos dos outros. Então, se acontecia algo com alguém, como se machucar, por exemplo, todos cuidavam. Eu era briguenta e contestadora e, se não me deixassem brincar de algo, por exemplo, eu não aceitava. Como tenho três irmãos (Antônio Otávio, Osni – já falecido -, e Osmir), gostava de jogar bolinha de gude e outras brincadeiras típicas dos meninos.

E depois?

Estudei Contabilidade no Liceu Braz Cubas, já no prédio da esquina das ruas Capitão Manoel Caetano e Dr. Ricardo Vilela, no Centro. Este é um curso bastante na moda na época e que oferecia oportunidades de emprego na Cidade.

Quais eram as distrações da juventude?

Tenho boas lembranças dos bailes do Clube Náutico, da Kanguru e da Associação Comercial que havia na Rua Ipiranga. Era o tempo em que as mulheres podiam sair dos bailes com vestido, sapatos de salto, de madrugada ou ao amanhecer do dia, voltar para casa a pé e passar na padaria e comprar pãozinho sem qualquer risco que hoje as mulheres correm. No Carnaval, íamos ao bailes do União e cheguei até a participar de um concurso para rainha do Carnaval de Mogi, mas a vencedora foi uma moça depois morta no Líbano.

Onde a senhora conheceu o marido?

Eu conheci o Hugo quando ele ainda era casado com a dona Therezinha e eu namorava o Renato Eroles, durante uma viagem organizada pelo seu Pedro Eroles, ao Rio Grande do Sul. Eu e o Renato não nos casamos e ele morreu. A Therezinha ficou doente, também morreu e o Hugo ficou viúvo. Tempos depois, nos encontramos quando eu havia terminado a Faculdade de Direito e pegava o ônibus no Largo São Benedito para trabalhar na KC. Ele morava na Rua Barão de Jaceguai, na casa onde funcionou o Cartório de Registro e tinha um estacionamento na Rua Major Pinheiro Franco, então, ele sempre passava por ali e nos encontrávamos. No início resisti bastante porque ele era 22 anos mais velho do que eu, mas ele insistiu, começamos a namorar e ficamos 20 anos casados, até que ele morreu em 2004.

Por que a opção pelo Direito?

Desde criança sempre fui muito contestadora e dizia que queria ser advogada, mesmo meu pai me dizendo que esta não seria uma boa profissão porque teria que ir na Cadeia conversar com os presos. Quem me incentivou muito foi o professor de Português, Walter Aguiar, que nos estimulava a ler e hoje é meu colega de advocacia. Depois que terminei o curso de Contabilidade no Liceu Braz Cubas, paguei a Faculdade, com dificuldade, trabalhando primeiramente como vencedora de calçados na Casa Record, que era do seu Jamil Makssud, na Rua Dr. Deodato Wertheimer, no trecho entre as ruas Dr. Ricardo Vilela e Barão de Jaceguai. Lá era um local de encontro dos amigos dele, então vendia muitos calçados e batia recordes. Depois, fui trabalhar como secretária na loja A Modelista, uma fábrica de ladrilhos hidráulicos, no Socorro. Aos 20 anos, iniciei na contabilidade da Huber Warco, depois Dresser, em César de Souza, onde fiz grandes amigos. Desde que a fábrica encerrou atividades, nós nos reunimos uma vez por ano em uma festa, como uma grande família. Da Dresser fui para a Valmet, em Braz Cubas, onde fiquei na área de compras, setor em que também trabalhei na KC do Brasil. De lá saí formada e comecei a exercer a advocacia

Como foi o início da carreira na advocacia?

Primeiramente, trabalhei com o Dr. Jair Monsores e tenho muito orgulho de ter começado ao lado de um advogado com esta bagagem de conhecimento, que me ajudou muito na carreira. Há 25 anos, montei meu próprio escritório. Quando a gente se forma, geralmente escolhe a área em que vai atuar e começa fazendo cível, família, infância, criminal, mas no decorrer, sente a necessidade de se especializar e acaba se dedicando a uma ou outra. Eu escolhia família.









Por que e quando a senhora começou o trabalho no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher?

Sempre tive participação ativa na 17ª Subseção da OAB, em Mogi, e em 1987, fui convidada para ser presidente da Comissão de Assistência Judiciária. Lá, percebemos que 80% das pessoas que nos procuraram eram mulheres em busca de seus direitos, seja guarda de filhos, regularização de imóveis, ou outros casos, eram vítimas violência. Mas não havia ainda a Lei Maria da Penha e nem mesmo as medidas protetivas que temos hoje, então, se havia um caso mais grave, entrávamos com pedido de separação de corpos.

Há casos que ficaram marcados?

São muitos os casos que ficaram marcados, mas um deles, na Comissão de Assistência Judiciária, nos chamou atenção. Uma mulher chegou chorando, dizendo que era agredida e pedindo para tirarmos o marido da casa. Conseguimos uma medida cautelar de separação de corpos, o oficial de justiça foi lá, o retirou do lar, mas naquela noite, quando ela foi ao banheiro, que ficava fora da casa, ele voltou lá e a degolou. Não havia as medidas protetivas de hoje e isso deixou um sentimento de culpa grande em nós, advogados. Neste ano, em 2004, nos juntamos e fundamos a ONG Recomeçar para orientar as mulheres a se protegerem, assim como a seus filhos, minimamente, com o que tínhamos na época.

Como é o trabalho da ONG Recomeçar?

Começamos a fazer os atendimentos com recursos próprios, porque não tínhamos verbas públicas, e passamos a discutir a necessidade de criação de um órgão que discutisse políticas públicas para o Município. Este grupo de mais de 10 advogados reivindicou o conselho, que foi criado em 7 de abril de 2005, presidido pela doutora Joana Braga. Desde 2007 assumi a presidência e estou até hoje, mas passamos por um processo de mudança e acho que para uma maior participação da sociedade civil é preciso uma movimentação maior no conselho, com sangue novo para chamar mais mulheres ao debate, já que também sou presidente da ONG e membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB e do Comitê Municipal de Combate à Violência. Desta forma, se outra pessoa assumir a presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, posso me dedicar mais ao atendimento às mulheres em situação de violência.

Quais os principais desafios ainda enfrentados pelas mulheres?

A desconstrução do machismo e do sistema patronal que ainda vivemos, porque ainda há preconceito e discriminação contra as mulheres nos mais diversos setores da sociedade. Apesar dos avanços nos serviços de atendimento às vítimas de violência, já que há pouco tempo não tínhamos nada e hoje já temos, ainda esbarramos em falhas na rede de atendimento, seja por falta de pessoas qualificadas, seja porque a Lei Maria da Penha ainda não foi implementada em sua totalidade nos equipamentos existentes. Ainda não temos uma Vara Especializada em violência Doméstica e nem mesmo Casa de Passagem. A ONG Recomeçar faz o acolhimento sigiloso nos casos em que há risco iminente de morte, mas há mulheres e filhos que não precisariam deste isolamento, apenas a Casa de Passagem seria o ideal. Mas como ela ainda não existe, não há alternativa. Há ainda outra necessidade de criação de um centro de referência no atendimento à mulher para concentrar todos os serviços e evitar que ela fique se locomovendo de um lado para outro.

Qual o perfil da maioria destas mulheres?

As mulheres do acolhimento sigiloso geralmente são de classe econômica baixa, média escolaridade, na maioria das vezes com o Ensino Médio incompleto, têm idade entre 20 e 50 anos e de 2 a 4 filhos.

Na maioria dos casos, o agressor é alguém próximo a elas?

O agressor, no caso da violência doméstica, é praticada pelo companheiro, marido ou namorado. E quando se fala em violência, além da física, há também a psicológica, que está cada vez mais presente, a moral, sexual e patrimonial.

Qual sua avaliação sobre os serviços de atendimento a estas mulheres vítimas de violência hoje na Cidade?

Apesar da falta de equipamentos e profissionais, estamos conversando mais sobre a violência contra a mulher. A Guarda Municipal recebe treinamento especializado para atendimento de mulheres em situação de violência. Ainda não temos a Patrulha Maria da Penha, mas esta ação precisa ser implantada o quanto antes da Cidade porque será um avanço grande para as mulheres, já que garante medidas protetivas para a integridade delas.

Há avanços nestes serviços nos últimos anos?

Vale lembrar que uma ferramenta importante para a prevenção, enfrentamento e combate à violência é a informação e divulgação dos serviços existentes, bem como a inclusão dos temas nas grades curriculares das escolas. Não se fala neste assunto, do respeito que é preciso ter entre homens e mulheres e de que devem viver em situação de igualdade. Essa separação já começa na infância, quando se diz que há brincadeiras só para meninos e outras apenas para meninas. Apesar disso, as mulheres estão mais conscientes de seus direitos, têm conhecimento sobre a Lei Maria da Penha, sabem que ela veio para protegê-las de todos os anos que tiveram seus direitos desrespeitados e a lei, apesar de todos os discursos machistas, é sim muito boa, tanto que é considerada a terceira melhor do mundo de proteção às mulheres.

A senhora sente-se realizada profissionalmente?

Ainda há muito a ser feito, mas já conseguimos salvar muitas vidas. Trabalhar com a mulher é trabalhar com a família toda porque há um momento em que com medo do agressor, ela não tem como contar nem mesmo com a própria família dela. Então, se vê sozinha, mas precisa de apoio para ter conhecimento de seus direitos como ser humano e que não merecer viver em um ambiente violento. Cada uma tem seu tempo, mas acaba descobrindo esta força e lutando por seus direitos.





Quais são as suas distrações?

Gosto de estar com as amigas, de bater papo, dar risada, colocar as histórias em dia. Também costumo ir para meu sítio, em Biritiba Mirim, onde recarrego as energias para dar forças a tantas mulheres e tanto admiram porque não sei se teria coragem de denunciar, ir à Delegacia, expor minha vida íntima, passar por situações humilhantes, sabendo que é preciso enfrentar tantas dificuldades para ter os direitos reconhecidos.