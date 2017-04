Ronda Escolar Municipal começa a funcionar na próxima semana

QUADRO DESTAQUE

Os trabalhos da Ronda Escolar devem começar a partir da próxima semana, atendendo as escolas municipais no apoio aos docentes, auxílio em travessias e na mediação de conflitos. O novo serviço criado pela Prefeitura de Mogi das Cruzes foi detalhado ontem pelo municipal de Segurança, Paulo Roberto Madureira Sales, aos diretores de unidades de ensino e creches municipais, durante reunião no auditório do Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe), no Nova Mogilar,

“A Prefeitura adquiriu recentemente seis novas viaturas e destas duas serão destacadas exclusivamente para a Ronda Escolar. Selecionamos os guardas que atuarão na Ronda Escolar dentro de um perfil específico para atuar junto a este público”, explicou Sales.

O novo grupamento contará com duas novas viaturas e quatro guardas municipais, com formação específica para atender alunos, professores e a comunidade escolar. Os guardas participaram de um curso técnico junto à Polícia Militar referente à Ronda Escolar. O comando do novo grupamento será da guarda municipal, Thais Nascimento.

O atendimento será feito de segunda a sexta-feira durante o período de aulas e deve começar na próxima semana. “Os dois veículos estão em fase de licenciamento e o trâmite deve ser concluído na próxima semana. Nossa maior preocupação será na saída dos períodos”, disse o secretário.

As escolas receberão um guia com orientações sobre as atribuições e competências da Guarda Municipal. O material traz os procedimentos operacionais que podem ser feitos pelos guardas municipais.

Em parceria com a Secretaria de Educação, as escolas foram divididas em três níveis de prioridade: I (verde) unidades sem ocorrências, II (amarelo) com ocorrências sazonais e III (vermelho), unidades que constantemente têm problemas com a parte discente, docente e entorno. Em caso de necessidade, as escolas também poderão entrar em contato com a Guarda Municipal pelo telefone 153.