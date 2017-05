Rombo monstruoso

Cartas

É inexplicável o tamanho monstruoso do rombo econômico brasileiro verificado durante os 13 anos do partido 13 sob a presidência do homem mais honesto do Brasil e da doutora mandioca e estocadora de vento! Com sinceridade, o que eu acho mais impressionante do que tudo isso é a conduta dos nossos poderes Judiciário e Legislativo que não viram nada de errado e deixaram o Executivo nadar de braçada nos cofres públicos, gastar e emprestar ilegalmente à vontade, como, quando e onde quiser? Excluindo o trabalho eficientíssimo da Operação Lava Jato, que está salvando o Brasil, o que mais fez a cúpula do Poder Judiciário para fiscalizar e combater a corrupção? Seria uma troca de favores por nomeação de incompetentes?

Benone Augusto de Paiva

Benonepaiva@gmail.com