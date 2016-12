Mortes em rodovias da Região aumentam em 2016

Cidades, QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

A estrada mais perigosa na Região do Alto Tietê é a SP-98, a Rodovia Mogi-Bertioga. A constatação é baseada no levantamento feito pelas 4ª e 5ª Companhia da Polícia Rodoviária (PR) sobre a quantidade de acidentes nas estradas do Alto Tietê. A estrada que teve o menor número de casos foi a SP-66, nos trechos entre Mogi-Suzano e Mogi-Guararema.

Durante 2016, os índices de acidentes apontam uma redução no número de registros, na comparação com 2015. No ano passado o total de acidentes nas três principais estradas que cortam o Município – SP 88, SP-98 e SP 66 – foi de 583, contra os 486 constatados em 2016, uma queda de 16.63%.

O maior destaque é SP-98, que durante 2015 registrou um total de 294 acidentes, com vítimas em 115 deles. Entre os acidentados 162 pessoas tiveram ferimentos leves, 18 graves e 11 morreram. Em 2016, dos 243 casos, 96 foram com vítimas, sendo 140 leves, 38 graves e 27 óbitos.

Na comparação entre os dois anos houve uma queda de -17,34%. No entanto houve aumento de 145% no percentual de mortes. O que provocou a elevação nos casos de óbitos foi o acidente ocorrido em junho deste ano, com o ônibus dos estudantes, que provocou a morte de 18 pessoas.

O acidente foi um dos mais graves da história da Mogi-Bertioga que espera receber mais de 64 mil veículos apenas nesse final de ano.

Na SP 88, a Mogi-Dutra, em 2015, ocorreram 246 acidentes e 128 deles com vítimas, deixando 133 pessoas levemente feridas, 18 com complicações mais sérias e 8 que perderam a vida. Neste ano, foram 212 desastres – 128 deles com vítimas, sendo 157 com ferimentos leves, 29 graves e 10 fatais.

Já na SP 88, nos trechos da Mogi-Dutra e da Mogi-Salesópolis, o balanço também demonstra uma redução de 13,82% no número de casos. Porém, houve um crescimento de 8,8% no total de vítimas fatais.

O menor número de acidentes ocorreu na SP-66, que interliga Mogi das Cruzes e Suzano. Ano passado, os dados da Polícia Rodoviária apontam 43 acidentes, 27 deles com vítimas, 28 leves, 7 graves e três mortes. Neste 2016 foram 31 desastres, sendo 19 deles com vítimas, 21 leves e seis graves, sem nenhuma morte. Houve uma queda na variação percentual de 27.90% dos casos.

Segundo avaliação da Polícia Rodoviária, a redução no número de acidente de trânsito no decorrer deste ano, “deu-se devido à intensificação da fiscalização através de equipamentos de tecnologia, à maior conscientização dos motoristas quanto aos cuidados na direção, bem como a manutenção e sinalização das vias promovida pelo DER, que todo o desforço e remanejamento de meios para a consecução de Operações de Trânsito tem se mostrado eficiente na redução dos índices”

No planejamento para as operações e intervenções da Polícia Rodoviária são avaliados os locais de acidentes, as características da via e os hábitos dos motoristas que por elas transitam.

A intenção é aumentar a segurança nas estradas, conscientizando os motoristas sobre os cuidados para preservar as vidas e os cuidados básicos, como o uso do farol baixo mesmo durante o dia, o bom estado de conservação de faróis, lanternas e palhetas do limpador de para-brisa, o uso do cinto de segurança.

Também é importante manter uma distância segura entre veículo e os demais e indicar a realização de manobras de mudança de faixa de rolamento, com o acionamento das setas e até da mão.

Desde 2011, a corporação pratica o Programa de Redução de Acidentes de Trânsito e Segurança Viária que possui metas a serem cumpridas até 2020. No plano, estão a realização de operações especiais durante os períodos de maior movimentação, como feriados e férias. Nessa semana, os policiais cumprem a Operação Ano Novo, com a intensificação da fiscalização

A corporação também desenvolve atividades de fiscalização de trânsito e repressão a ilícitos criminais.