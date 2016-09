Rodovia pode ficar sem a balança

Comentários (0) DESTAQUE Like

SILVIA CHIMELLO

O posto da balança fixa para pesagem de cargas instalado na Rodovia Henrique Eroles (SP-66), estrada que interliga os municípios de Mogi das Cruzes e Guararema, deverá encerrar suas atividades a partir do próximo dia 15. Isso porque a empresa terceirizada responsável pelos serviços e equipamento, a Vetec Engenharia Ltda, não conseguiu renovar o contrato com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). O órgão, no entanto, descarta a interrupção dos serviços.Os 20 funcionários que atuam na balança já estão trabalhando com aviso prévio desde o último dia 22. Eles preferiram não falar sobre o assunto, por orientação da própria empresa, que também não quer se manifestar a respeito desse processo.

Mas, os funcionários alertam para os problemas que podem ocorrer se a balança for retirada, porque sem o equipamento, não é possível verificar se a carga do caminhão obedece ao limite máximo estabelecido nas vias, que é de 23 toneladas.

“Isso vai trazer de volta o tráfego de caminhões, que vão encontrar um caminho livre de fiscalização para abusar do peso das cargas. Além de destruir o asfalto, recapeado recentemente, haverá aumento dos riscos de acidentes, porque apenas o fato de haver um posto de policiamento naquele local, já inibe os motoristas que não respeitam a velocidade”, comenta um dos funcionários.

O motorista Alcides Fernando Junqueira, que passa pela rodovia toda semana, também critica a possível retirada da balança. “A estrada já perdeu com o fechamento do posto policial rodoviário, que havia ao lado e ajudava a controlar a estrada. Se fechar mesmo vai ter problemas com trânsito intenso de caminhão e aumento de acidentes”, reforça.

Essa não é a primeira vez que é discutida a possibilidade de fechamento do posto. Isso já aconteceu no final 2014, mas houve influência política para reverter a situação. A iniciativa, na época, foi do deputado estadual Luiz Carlos Gondim (SD) que fez o pedido ao órgão para impedir a interrupção do serviço. Ele disse que já pediu uma audiência com a superintendência do DER a fim de evitar a retirada do equipamento.

“A balança funciona como um importante meio de fiscalização para evitar o tráfego irregular. Para fugir dos pedágios da Via Dutra, os caminhões usam a Mogi-Guararema como alternativa. A permanência da balança controla o tráfego pesado e evita problemas como buracos, trânsito intenso e riscos de acidentes”, argumenta Gondim.

O deputado estadual André do Prado (PR) também pretende se reunir com o DER. Ele lembra que a via foi recuperada recentemente e ganhou pavimentação e infraestrutura, e que a balança é necessária para a sua conservação. “A pesagem é um serviço fundamental para a segurança, uma vez que coíbe veículos trafegarem acima do peso permitido, evitando acidentes ou outros problemas decorrentes”, afirma Prado.

O DER, por sua vez, esclarece que não haverá interrupção nos serviços de pesagem na rodovia. Informa que o contrato para operação do posto de pesagem da SP-066 será encerrado em setembro, após 60 meses de vigência, mas esclarece que um novo processo licitatório já está em andamento para operação de fiscalização no local.