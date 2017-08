Silene

Next Rosana e Ruy Novaes anfitrionaram seleto grupo de convidados do padre Dorival Moraes para uma animada rodada de pizza. (Foto: Elton Ishikawa)

Penha e Henrique Borenstein clicados pelo espaço gourmet do Arrumando a Casa. (foto: Elton Ishikawa)

Penha e Osmar Cardoso entre as presenças da noite. (foto: Elton Ishikawa)

Alexandre Glória, Isabele e José Antonio Cuco Pereira em ritmo de descontração. (Foto: Elton Ishikawa)

Leonardo e Márcia Siqueira também presentes ao encontro. (Foto: Elton Ishikawa)

Ainda por lá, Paulo Henrique Gonçalves, Tamirez Rodrigues, Thais e Lucas Novaes. (Foto: Elton Ishikawa)

Expo

Inaugurada na última quinta-feira, XIII Expo Viver Bem, Feira de Produtos e Serviços, promovida pela MP Eventos, que ainda pode ser conferida, neste sábado, até as 22 horas, no Hipermercado D’ Avó. Desta edição participam mais de 80 empresas, de diversos segmentos, como saúde, alimentação, bem estar, educação e cultura, esporte e lazer, animais, meio ambiente, beleza, turismo, moradia, construção, segurança, arquitetura, decoração, veículos, festas e eventos, e varejo.

Noite Dançante

O Clube Náutico Mogiano marcou para hoje às 21 horas, mais uma Noite Dançante, que promete movimentar o salão social, com música ao vivo da Banda Alphaville. Ainda durante o encontro será servido um caldo para aquecer os convidados. Convites a venda na secretaria do clube. Informações pelo fone 4791-7103.

Comemoração

O Colégio Brasilis realiza neste sábado a sua tradicional festa em comemoração ao Dia dos Pais, que acontece a partir das 10 horas, no Sítio Terra Brasilis. Por lá os alunos de Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, das unidades I e de Cezar de Souza, juntamente com seus pais irão participar de uma extensa programação, com muitas brincadeiras e exercícios lúdicos, além de um momento com temática gastronômica e, a entrega de presentes para os papais, para encerrar o encontro.

Sábado no Patteo

No ComVem Patteo Mogilar, na Rua Manuel de Oliveira, 269, no bairro do Mogilar, na programação de hoje do projeto ‘Sábado no Patteo’, que conta com uma feira de produtos artesanais, uma oficina de pintura com café da manhã, que acontece das 10h às 13h, em comemoração ao Dia dos Pais. Ainda por lá uma série de atividades gratuitas para a criançada, e a apresentação da peça infantil ‘O Mágico de Oz’, a partir das 14 horas.

Nats 12

Fernanda Moretti Stock, Ronei Alexandre de Camargo, Rosa Maria Portela da Silva, Maria Antonieta Argentino, Janaina Gomes Cavalcante, Márcia Regina Teles