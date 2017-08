Robertha Navajas representa o Alto Tietê no Concurso Moda Inclusiva

Cidades, QUADRO DESTAQUE

Organizado pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Concurso Moda Inclusiva chega este ano a sua 9ª edição. Na ocasião, o Alto Tietê será representado pela mogiana Robertha Navajas. Formada em moda, em 2014, pela Faculdade Santa Marcelina (FASM), ela apresentará duas propostas de looks na final da competição, que acontece em dezembro na Capital.

Esta é a terceira vez que Robertha participa do evento, nas duas anteriores também chegou à final, mas não ganhou. Agora, os projetos preparados por ela já receberam maior atenção. “No primeiro ano que participei, por exemplo, fiz algumas adaptações em roupas que já existiam. Agora, já pensei mais em tudo, pesquisei materiais e acabamentos que poderiam ter um caimento melhor”, disse a estilista, que não pode revelar detalhes sobre as peças que serão apresentadas.

Proprietária do Ateliê Robertha Navajas, que fica em Suzano, a mogiana conheceu o concurso quando ainda estava na faculdade. Desde a primeira participação começou, então, a reparar e dar mais atenção às pessoas com deficiência. “Agora, eu tenho outro olhar e até quando vou comprar roupa para mim mesma fico tentando imaginar como seria para vestir caso estivesse com o braço quebrado, por exemplo”. Entre as adaptações nas peças, a estilista fez recentemente um vestido de noiva para uma amiga que utiliza bomba de insulina.

Ela acredita ainda que criar peças que agradem a todos é uma maneira de incentivar as pessoas. “Se alguém sofre um acidente e fica com algum tipo de sequela, mesmo que temporária, ter uma roupa prática e que ainda seja bonita é muito importante. Isso porque, além da praticidade, a estética é de grande importância. Eu acredito que isso melhore até mesmo a autoestima das pessoas”, falou.

A realização do concurso é de grande relevância e tem ainda o objetivo de levar este segmento da moda para o público no geral, já que o Brasil tem, hoje, cerca de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência e em São Paulo são mais de nove milhões. Assim, a competição de tornou internacional e chegou a receber inscrições de países como Itália, Nigéria, Singapura, Paraguai e Irã. Na lista de finalistas estão estilistas e estudantes de diversos lugares do País. Entre os 20 trabalhos selecionados estão projetos de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Ceará, Pará e Bahia.

Segundo a organização do evento, a ideia de tornar o Concurso Moda Inclusiva internacional surgiu da necessidade de convidar participantes de todo o mundo a compartilhar soluções inovadoras que podem contribuir no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas com deficiência, além de apresentar novos conceitos à moda.