Risco nas calçadas

Artigos, Opiniao

Em outras oportunidades aqui neste espaço tratei do problema existente em algumas calçadas, principalmente as existentes em estabelecimentos comerciais. Quanto à conservação temos um capítulo à parte. Quanto à padronização também. Mas, volto ao tema pensando nas campanhas que tratam de fixar para o motorista o respeito ao pedestre. Com ou sem campanha, o que se vê na Cidade é um festival de infrações sem que qualquer fiscalização seja feita de maneira eficaz. São inúmeros os estabelecimentos comerciais que, pretendendo criar vagas aos seus clientes, adaptam espaços frontais onde não cabe carro algum e com isso bloqueiam a passagem do pedestre, dificultando ainda mais a vida de cadeirantes.

Muitos lojistas não têm a mínima preocupação com isso, desde que o cliente de sua loja possa parar o carro diante do estabelecimento e mesmo que faça o pedestre ir para a rua para seguir seu caminho. Em muitos destes locais, carros de serviço igualmente estacionam sem qualquer cerimônia e não há qualquer advertência do comerciante.

Particularmente entendo que esse é um problema que o pedestre enfrenta cotidianamente e parece sem solução, embora tenha. Aliado a isso temos outro problema de insegurança, isto é, muitos lugares são providos de estacionamento para comodidade de seus clientes, ocorre, contudo, que os veículos entram e saem dos estacionamentos em alta velocidade, em flagrante desrespeito à faixa de pedestre já quase apagada pela ação do tempo, e não há qualquer atitude educadora por parte dos responsáveis pelos estabelecimentos, grandes redes comerciais inclusive, ou seja, nenhuma campanha ou sinalização adequada e ostensiva se vê para mitigar o risco, nenhum redutor de velocidade existe para valer, criando-se com isso elevado risco de atropelamento.

É importante fiscalizar. É questão de segurança. Primeiro uma ação fiscalizadora dos estabelecimentos que “fabricam” estacionamentos irregulares sem o devido recuo para manter a calçada livre, e igualmente, fiscalização dos locais de grande fluxo de clientes onde pedestres e veículos vivem em constante conflito na simples situação de atravessar a rua. Insisto, a região do Shopping de Mogi das Cruzes é uma delas com grande fluxo de pessoas e carros, principalmente nos finais de semana, e tem problemas desse tipo. Mais do que faixas suspensas chamando atenção para o necessário respeito ao pedestre, é preciso propiciar de fato a proteção ao mesmo, e quando esta não surge espontaneamente pelos estabelecimentos comerciais, o assunto passa a ser responsabilidade da fiscalização.

Laerte Silva é advogado