Ricardo Gomes prepara time para clássico

Depois de treinar na manhã deste domingo em preparação para o clássico da próxima quarta-feira (07), contra o Palmeiras, o Tricolor voltou a trabalhar cedo nesta segunda-feira, seguindo a programação especial de treinos planejada pela comissão técnica desde o último jogo na temporada. A equipe atuou pela última vez no domingo (30), contra o Coritiba, no Morumbi.

Na manhã desta segunda, Ricardo Gomes optou por um trabalho tático, nos ajustes finais da definição da equipe que entra em campo no Choque-Rei. Depois do aquecimento, os são-paulinos já começaram a movimentação, acompanhada de perto pelo técnico, que cobrou bastantes dos atletas. Ele iniciou a atividade com Denis; Wesley, Lugano, Maicon e Carlinhos; João, Hudson, Thiago Mendes, Kelvin, Luiz Araújo e Chavez.

O treino foi marcado por muita participação dos jogadores, que ajustavam o posicionamento e orientavam os companheiros quando necessário. Perto da parte final da movimentação, o técnico são-paulino observou Daniel no lugar de Luiz Araújo. Lembrando que Cueva, Mena e Lyanco estão com seleções.





A novidade do dia foi a presença de Rodrigo Caio entre o grupo que trabalhou com bola. O zagueiro, que se recuperava de um estiramento muscular na coxa, treinou normalmente com os companheiros – ontem, ele havia começado a transição para o campo e correu no gramado. Ao fim da atividade tática, Rodrigo ainda treinou fundamentos com o auxiliar-técnico Luiz Otávio.

Após o trabalho tático, o treinador são-paulino comandou um treino de finalização, auxiliado por Pintado. A atividade teve como foco os cruzamentos e arremates a gol, tendo sempre um zagueiro entre os meias e atacantes para tentar evitar o gol.

O lateral-direito Bruno segue no Reffis em tratamento de um estiramento muscular. Lucas Fernandes (cirurgias no ombro e joelho), Breno e Ytalo (cirurgias de ligamento cruzado) continuam na fisioterapia. Já o volante Wellington, que aprimora a parte física, novamente fez trabalhos específicos em campo.

A equipe volta a treinar na tarde desta terça-feira, às 15h, no Centro de Treinamentos da Barra Funda. Esse será o último trabalho são-paulino antes do confronto. O Choque-Rei será válido plea 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, e acontece no feriado de quarta-feira, às 21h45, na casa do rival. Com 28 pontos, o Tricolor tenta melhorar a posição na tabela. No momento, o time é o 12º colocado.