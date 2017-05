Reunião vai atribuir moradias do Condomínio Manacá

QUADRO DESTAQUE

As 300 famílias contempladas com apartamentos do empreendimento Manacá, do programa “Minha Casa, Minha Vida”, participam nesta quarta-feira (24), às 9 horas, da reunião para atribuição de unidades habitacionais realizada pela Coordenadoria Municipal de Habitação, em parceria com a Caixa Econômica Federal. O encontro, que acontecerá no auditório do Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe), servirá para que as famílias com os cadastros aprovados descubram exatamente em qual apartamento vão morar, dentro do empreendimento a ser entregue.

A atribuição de unidades é feita por meio de um sorteio eletrônico, conduzido pela Caixa Econômica Federal. Desta forma, a distribuição é feita de forma aleatória. As famílias que possuem deficientes entre seus membros e também os idosos são sorteados primeiro, pois, conforme as normas do programa habitacional, têm prioridade no recebimento de unidades térreas. No mais, o processo se dá de forma idêntica ao restante dos contemplados, que é a chamada demanda geral.

O Manacá deve ser entregue dentro das próximas semanas. A definição da data compete ao Ministério das Cidades, porém a reunião para atribuição de unidades é uma das últimas etapas dentro desse processo. Após o sorteio de unidades, as famílias precisam fazer a vistoria obrigatória nas unidades e, na sequência, são feitas a assinatura do contrato e a entrega efetiva do empreendimento.

A vistoria, após a reunião de atribuição, é uma etapa intransponível, pois é na vistoria que o beneficiário avalia as condições do apartamento e, se houver algo fora do esperado, já solicita o serviço necessário junto à construtora, antes da ocupação.

Serão beneficiadas com unidades do empreendimento Manacá 271 famílias da demanda geral e 29 da demanda específica, sendo 15 idosos e 14 deficientes. Com a entrega do empreendimento, subirá para 4.720 o número de apartamentos do ‘Minha Casa, Minha Vida’ entregues em Mogi. O Manacá pertence ao conjunto de unidades construído às margens da Avenida Kaoru Hiramatsu, porém seu endereço oficial é Estrada Massakata Takigawa, 55, Porteira Preta.