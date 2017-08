Reunião discute orçamento de 2018 para Mogi

Cidades

Foram muitos pedidos, agora é esperar ver se os responsáveis pela Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa vão incluir alguns deles, na peça que definirá o rateio do orçamento estadual de 2018 entre as cidades paulistas.

Projetos de alto custo, como novas estações ferroviárias, esperadas há décadas por Mogi das Cruzes, e de valor bem menor, como um centro esportivo para a região dos conjuntos populares de César de Souza foram citados pelos participantes da audiência pública, realizada na noite de ontem, na Câmara Municipal.

O deputado Estevam Galvão de Oliveira (DEM) dirigiu o encontro, e ouviu os pedidos feitos pelos demais deputados, Gondim Teixeira (SD) e André do Prado (PR), do prefeito Marcus Melo (PSDB), de Mogi das Cruzes, e Jarbas Aguiar (PV), de Biritiba Mirim, além de vereadores e lideranças de entidades como Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Apeoesp, Apampesp, Sociedade Agrícola do Itapeti, Consegs, Movimento contra o Lixo, Representantes da População em Situação de Rua e movimento LGBT.

Galvão defendeu o atendimento aos pedidos, e a importância da participação popular na montagem do orçamento. “O povo tem que ser ouvido porque sabe exatamente das necessidades e peculiaridade de cada município. Temos a esperança de que no futuro possamos ter um “orçamento regionalizado”, onde o governo do Estado consulte as regiões para saber das necessidades e aplicar, então, os recursos”.

Já Gondim Teixeira lembrou de necessidades como a ampliação da maternidade, e o voto contrário dado por ele ao projeto que transferiu R$ 640 milhões de recursos da CPTM para a Rodovia dos Tamoios. Mogi aguarda uma nova estação ferroviária para resolver a falta de acesso para os pedestres, com a construção da passagem subterrânea.

André do Prado pediu atenção aos recursos para a saúde, diante do colapso dos hospitais, como o Guido Guida, de Poá, que corre o risco de encerrar as atividades, e para os prédios públicos nas áreas de Educação e Justiça.

O prefeito Marcus Melo defendeu a necessidade da união de forças para o recebimento de mais recursos. “Mogi precisa ter mais representantes”, alfinetou, ao afirmar que a liberação dos projetos depende de um maior “diálogo com o Governo do Estado”.

Lideranças tiveram voz: Inês Paz, do Sindicato dos Professores, alertou para as deficiências na educação. O vereador Pedro Komura lembrou a necessidade dos investimentos na regularização fundiária, por meio do Projeto Cidade Legal.

Agora, resta esperar para conferir se a quarta audiência sobre o orçamento trará resultados concretos.