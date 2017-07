Reunião definirá medidas de segurança para o Centro de Mogi

DESTAQUE

ELIANE JOSÉ

Após reportagem publicada por O Diário, uma reunião entre representantes da Polícia Militar e da Associação Comercial de Mogi das Cruzes deverá definir algumas medidas de segurança para a prevenção de furtos na Rua Dr. Paulo Frontin, no Centro, um corredor comercial que possui algumas das mais tradicionais lojas mogianas.

Seis furtos foram registrados oficialmente pela PM no calçadão de janeiro a junho, segundo informa o major Luiz Claudio Figueiredo Barnabe, comandante da seção de Comunicação Social do 17º Batalhão de Polícia Militar de Mogi das Cruzes, em resposta a questionamentos feitos por esse jornal sobre a insegurança no local.

Na noite de domingo, uma frequentadora da missa das 18 horas da Catedral de Santana foi alvo de ladrões que quebraram os vidros do carro dela, e levaram objetos pessoais. Relatos de furtos de mercadorias e de assaltos, em diferentes horários do dia, são feitos por comerciantes da via, em diferentes horários.

De acordo com o coronel Luis Claudio, o policiamento da região central é realizado pelo programa Centro Mais Seguro, que conta com a Base Móvel 180, composta por três policiais militares, normalmente estacionada em pontos como as proximidades do Largo do Rosário.

Além disso, acrescenta o major, há o apoio diário dado por 10 policiais integrantes da Atividade Delegada e do Dejem (Jornada de Trabalho Extraordinária), que fazem o policiamento a pé e em viaturas operacionais, e o patrulhamento feito por policiais que circulam de bicicleta, no chamado Bike Patrulha.

“A região central conta ainda com uma viatura exclusiva que realiza o patrulhamento preventivo e faz o atendimento de ocorrências na região diuturnamente”, esclarece, em nota encaminhada à redação.

A autoridade admite, no entanto, a necessidade de se adotar medidas de prevenção primária, relacionadas ao ambiente onde esses crimes estão ocorrendo. Ainda segundo ele, oficialmente, seis casos foram registrados.

O estreitamento do diálogo entre a Polícia Militar e a Associação Comercial de Mogi das Cruzes pode estabelecer estratégias de prevenção aos crimes.









A região conta com serviços particulares de segurança, pagos pelos comerciantes da Rua Dr. Paulo Frontin. Mesmo assim, O Diário trouxe reportagem na edição de terça-feira, mostrando a insegurança de lojistas, trabalhadores do comércio e taxistas por causa da ação de desocupados. Além dos relatos de ocorrências acontecidas durante o dia, essas pessoas falam sobre os riscos de quem passa à noite pela região, e sobre os assaltos cometidos esporadicamente em lojas localizadas no entorno, como a Rua Capitão Manoel Caetano.