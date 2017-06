Reunião debate restrição na concessão da Lei do Incentivo

Cidades

Desde o ano passado ficou praticamente inviável conceder benefícios fiscais de Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. O motivo é a Lei Complementar 157 de 2016, editada pelo presidente da República, Michel Temer (PMDB), em dezembro de 2016, que restringe os municípios na concessão de incentivos sobre o ISS. Elaborada para combater a guerra fiscal entre cidades, a legislação se tornou empecilho para a Lei de Incentivo à Cultura mogiana, aprovada em 2014.

O assunto foi discutido ontem em reunião das comissões permanentes de Educação e Cultura, presidida pelo vereador Mauro Araújo (PMDB), e de Finanças e Orçamento, sob o comando de Pedro Komura (PSDB), com os secretários municipais de Cultura (Mateus Sartori), Finanças (Aurílio Sergio Costa Caiado) e Assuntos Jurídicos (Dalciani Felizardo).

Também foi explicado que os artistas que quiserem ser contemplados com recursos do Imposto Predial Territorial e Urbano (IPTU) em 2018 pela Lei de Incentivo à Cultura Municipal têm de providenciar a captação ainda em 2017.

“Precisamos melhorar a lei e continuar o debate, aprimorando a legislação”, disse Araújo. Komura também opinou: “É necessário adotar uma forma de operacionalizar como o contribuinte poderá doar o IPTU do ano que vem”, completou.

Dalciani explicou os motivos de a lei federal – do ano passado – atrapalhar a municipal, de 2014. “A Lei Federal impõe limites para que os municípios concedam benefícios fiscais de ISS e com uma alíquota mínima de 2%. Então nenhum município pode instituir ISS com alíquota inferior a 2%. Posso ter uma alíquota de 4% para a construção civil, por exemplo. Se nós tivermos no município, para alguns serviços, uma alíquota superior a 2%, podemos trabalhar [para conceder o desconto] com a diferença. A gente concede aos artistas esta diferença porque o município é obrigado a ficar com o mínimo de 2%”, disse.

Também participaram da reunião os vereadores Francimário Vieira Farofa (PR), o presidente da Câmara, pastor Carlos Evaristo (PSD), Caio Cunha (PV), Diegão Martins (PMDB), Marcos Furlan (DEM), Protássio Nogueira (PSD), Rodrigo Valverde (PT) e Jean Lopes (PCdoB).