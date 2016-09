Restaurador deve iniciar recuperação de capela

Comentários (0) Cidades Like

A Diocese de Mogi das Cruzes confirmou nesta sexta-feira (2) que o trabalho de recuperação da Capela de São Sebastião, em Taiaçupeba, será realizado pelo restaurador Júlio Moraes. O especialista deve começar o trabalho no início do próximo mês. O valor do serviço não foi informado. A Diocese também não trabalha com prazo definido, já que a restauração é bastante minuciosa e só deve ficar pronta em 2017.

A obra vai se concentrar no arco cruzeiro da capela, peça danificada após uma reforma malsucedida, realizada no início de julho, com a incorreta aplicação de cimento na estrutura, que tem mais de um século.





Na ocasião, duas imagens feitas pelo santeiro José Benedicto da Cruz (J.B.C.) foram removidas da parede. A principal delas, com a imagem de Jesus Cristo, datada de 1919, tinha sido pintada em tela e pregada no arco da capela. Esta deverá voltar ao local original, depois que os padrões pintados no próprio arco forem recuperados. Debaixo da tela, havia um brasão, também pintado por J.B.C. e inexplicavelmente escondido por ele – a peça também será recuperada e poderá ganhar um espaço com mais visibilidade dentro da própria igreja.

No mês passado, o promotor Carlos Eduardo da Silva Anapurus, da Promotoria de Habitação de Mogi das Cruzes, instaurou inquérito civil para apurar irregularidades na reforma realizada na Capela de São Sebastião. A investigação é resultado de uma representação feita pela Agência de Desenvolvimento Social (ADS) que traça um histórico da reforma e aponta possíveis equívocos cometidos durante o processo.

No requerimento, o grupo pede o embargo da obra até que haja uma garantia de que o restauro será realizado, respeitando os critérios técnicos de um projeto formal, com os levantamentos técnico e histórico-iconográfico da igreja.

Em julho, o salão principal da igreja já tinha sido interditado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico de Mogi das Cruzes (Comphap), até que um plano de restauro fosse executado.

Restaurador

O projeto de restauro da Capela de São Sebastião também foi feito por Júlio Moraes, especialista em arte e patrimônio cultural. Ele já tinha desenvolvido trabalhos para a Cúria de Mogi das Cruzes, na recuperação do altar da Igreja da Ordem Terceira do Carmo, em 2003 e 2004, e no restauro de uma pintura da Capela de Santo Alberto, esta mais recente.

Moraes é conservador-restaurador especializado em arte e patrimônio cultural, com 39 anos de experiência. É licenciado em Artes Plásticas pela Universidade de São Paulo (USP) e se especializou em restauração de Pintura de Cavalete na Cidade do México e em Ciência Aplicada à Conservação e Restauro em Roma. (D.S.)