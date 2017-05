Resposta a leitora

Cartas

Sobre a carta “Falta de água”, publicada nesta quarta-feira (17/05), na página 2 de O Diário, o Semae informa que não há registro recente de reclamações de desabastecimento na Rua Caetano de Campos, na Vila Mogi Moderno. Em março, a autarquia revisou as interligações de rede na Vila Rei para que interrupções no bombeamento, por queda de energia ou por paralisações no sistema da Sabesp (que fornece água para o reservatório do Bairro), não afetem de imediato o nível da caixa d’água da Vila Rei, garantindo um tempo maior de disponibilidade da água até que o bombeamento seja retomado. A medida trouxe bons resultados e o número de reclamações de desabastecimento naquela região caiu desde então. O Semae reitera que, em caso de falta d’água, as reclamações devem ser feitas pelo telefone 115, para que o setor de atendimento encaminhe as solicitações para os respectivos departamentos.

Coordenadoria de Comunicação

Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes