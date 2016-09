Comentários (0) Artigos Like

Nos últimos anos, no Brasil, o conceito Responsabilidade Social tornou-se fundamental para o crescimento e desenvolvimento das organizações e empresas. Neste cenário de postura ética e social, encontram-se também as instituições de ensino superior, focadas na educação e formação de pessoas. Muito mais do que transmitir conhecimento, o ensino universitário precisa ter um olhar diferenciado para comunidade, entender as suas necessidades e adotar ações que sejam instrumentos de mudança da realidade do seu entorno.

Ao colocar os seus alunos e professores em contato com a realidade, a universidade incentiva o desenvolvimento de um dos mais bonitos sentimentos, que é a solidariedade, um instrumento de mudança pessoal, social e de qualidade de vida, que reflete na formação do indivíduo como um todo.

A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), desde a sua criação, aposta no sentido humano de servir à comunidade por meio de milhares de atendimentos gratuitos que contemplam consultas médicas, tratamento odontológico, atendimento jurídico, de fisioterapia, psicológico e tantos outros. É, também, uma forma de retribuir e contribuir com a cidade que acolheu a instituição.





Esse olhar apurado também está presente em outro projeto. Há mais de 10 anos a UMC participa da Campanha Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular, que mobiliza universidades de todo País. Aqui, o objetivo é trazer os moradores do Alto Tietê para o campus oferecer-lhes atendimentos variados por meio de nossos professores e alunos, que neste dia tornam-se voluntários. A próxima edição será no dia 17 de setembro – próximo sábado – das 9 às 12 horas, com oficinas, consultorias, atividades para crianças, exames, orientações de saúde, roda de leitura e muitas outras atividades.

Muito mais do que aprender uma profissão, o aluno do curso superior deve interagir, pensar no outro e encarar a realidade como quem quer transformá-la. Em outras palavras, nossa missão vai além de transmitir o conhecimento e ganha maaior sentido quando conseguimos despertar, integrar e inspirar os alunos na construção de uma sociedade melhor.

Regina Coeli Bezerra de Melo é reitora da Universidade de Mogi das Cruzes – reitoria@umc.br