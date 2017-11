Editorial

Causou surpresa a muita gente a acentuada queda de Mogi das Cruzes no Índice Paulista de Responsabilidade Social, divulgado esta semana pela Fundação Seade, o Sistema Estadual de Análise de Dados, insuspeita instituição que mede os principais indicadores estatísticos do Estado de São Paulo. Conforme dados relacionados aos anos de 2012 a 2014, a Cidade despencou do Grupo 2 para o Grupo 4 de municípios alinhados conforme a qualidade de alguns índices apresentados por sua população. Na pesquisa do Seade, a Cidade registrou avanços no indicador de escolaridade, manteve estável seu escore de riqueza e caiu no índice de longevidade, ficando para trás de cidades como Suzano, Guararema e Poá. Guararema,vale dizer, está comemorando o fato de apresentar os melhores indicadores de Responsabilidade Social entre os municípios da Região do Alto Tietê.

O rebaixamento de Mogi surpreendeu por ter ocorrido num momento em que a Cidade recebeu investimentos de peso na área da educação, atendimento a idosos e outros setores ligados à saúde e outros diretamente vinculados à economia local.

O que teria pesado nessa disparada do segundo para o quarto grupo? Mogianos ouvidos por este jornal não encontraram respostas para tal indagação. Até mesmo o prefeito da época abrangida pela pesquisa, Marco Bertaiolli (PSD), ficou surpreso com o que viu e prometeu entrar em contato com a Fundação Seade para solicitar informações e detalhes acerca da base de dados utilizada para a apuração do índice.

Outros, como o presidente interino da Associação Comercial de Mogi das Cruzes, Marco Zatsuga, preferiram defender um maior debate sobre o assunto para tentar entender por que teria ocorrido uma queda tão acentuada quanto à registrada nos indicadores do IPRS. Ele também questiona como foi que a Cidade, recebedora de tantos investimentos, nos últimos anos, pode ter sofrido uma derrocada tão grande nesta classificação.

Interrogação que faz também a socióloga Marina Alvarenga, que se disse “triste”, porém “realista” diante dos números da Fundação Seade. “É preciso conversar sobre o que ocorreu; não podemos dourar a pílula”.

A socióloga, no entanto, deixa no ar uma questão a ser avaliada pelos governantes de ontem, hoje e amanhã: o fato de termos, segundo ela, “várias cidades dentro de Mogi”, compostas por pessoas que vêm, todos os dias, dos mais diferentes locais, atraídas justamente pela qualidade dos serviços oferecidos por Mogi e aumentando a demanda, o que pode ter influenciado na composição final dos índices.

Que venham, pois, as discussões. O tema é apaixonante e, ao mesmo tempo, importante. Saber o que provocou a queda de Mogi no IPRS é fundamental para que os administradores de hoje e do amanhã possam corrigir os rumos do trabalho em favor da Cidade. De nossa parte, estamos prontos para a grande e isenta discussão.