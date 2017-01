Resíduos domiciliares

Artigos

José Arraes

Nestes últimos dias tenho lido sobre o lixo que produzimos, tema de um editorial do DM, com a preocupação que devemos ter com a divulgação de “uma coleta seletiva”, que deve ser sempre elogiada para que alcance, no seu tempo de implantação, maiores volumes e beneficie o nosso ambiente.

É sempre bom lembrar que aqui em Mogi estamos a “um passo” da Serra do Mar, um dos últimos resquícios da Mata Atlântica, da nascente do maior rio do Estado, e temos a Serra do Itapeti e da maior Área livre de Proteção dos Mananciais da RMSP.

Não tem nenhuma desculpa qualquer de nós, aqui no meio da natureza degradar, muito menos o Poder Público que ordena as Leis de Uso e Ocupação do Solo e autoriza e aprovam loteamentos, condomínios alguns em claro detrimento ao futuro.

Não gosto de me exemplificar em Toyama, temos aqui no Brasil lugares tão adiantados na coleta seletiva quanto àquele lugar japonês, acrescido da imaginação brasileira e da iniciativa tropical do jeito que somos.

O “Oriental” será sempre diferente de nós, principalmente nos usos e costumes e definitivamente nunca seremos como eles. Se tivermos de nos “assemelhar”, em Santiago do Chile, por exemplo, o lixo tem um tratamento muito eficiente e está aqui muito mais perto dos nossos defeitos e das nossas soluções.

A melhor solução encontrada até hoje foi pagar um pesado tributo para transportar os nossos detritos para um aterro sanitário longe daqui, tão distante quanto a nossa incapacidade.

Aqui em Mogi existe um grupo de pessoas e Entidades afeitas ao problema do Lixo, é só lembrarmos o Movimento contra o Lixão que combateu a Queiroz Galvão, anos atrás.

O contexto que conheço, mesmo reconhecendo alguma iniciativa, não apresenta nenhuma evolução. Somos 450 mil habitantes gerando 675 toneladas/dia de resíduos, dos quais 40% são recicláveis, isto é, 270 toneladas/dia com somente 30% da população reciclando, significando 81 toneladas/dia. A nossa capacidade de 5% é insignificante, pois coletamos e produzimos a seletividade de apenas 4 toneladas/dia.

Ora, convenhamos de 270 toneladas/dia, reciclarmos somente 4 toneladas/dia é de uma grandeza minúscula indecente.









Melhor é o governante admitir a incompetência, concentrar recursos e empenhar-se com profundidade e seriedade na rápida solução do problema que se arrasta por anos. E não é mérito a participação governamental, é dever.

José Arraes é presidente do ICATI (Instituto Cultural e Ambiental Alto Tietê)