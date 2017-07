Residencial Manacá será entregue no próximo dia 4 em Mogi

QUADRO DESTAQUE

Mais uma etapa foi cumprida para a entrega das chaves dos 300 apartamentos do Residencial Manacá, prevista para a próxima sexta-feira, dia 4 de agosto. Ontem, as famílias contempladas com o financiamento do programa Minha Casa Minha Vida assinaram os contratos com a Caixa Econômica Federal (CEf).

Um erro no dimensionamento da rede de esgoto do residencial atrasou a entrega das moradias. As famílias esperam por esse momento desde meados do ano passado. Ontem, atendendo ao chamado da Coordenadoria Municipal de Habitação e da CEF, os mutuários foram divididos em cinco grupos e atendidos em cinco horários distintos, para facilitar a assinatura dos contratos e uma última verificação da documentação necessária.

“Antes, o Ministério das Cidades determinava que realizássemos a assinatura dos contratos no mesmo dia da entrega de chaves. O procedimento de assinatura, contudo, leva algum tempo para ser concluído e, por isso, muitas vezes as famílias não conseguiam pegar as chaves naquele mesmo dia. Agora, também por determinação do governo federal, primeiro fazemos a assinatura dos contratos e, depois a entrega do empreendimento”, explicou a secretária municipal de Assuntos Jurídicos, Dalciani Felizardo.

Para as famílias, o evento representou a garantia definitiva de que dentro dos próximos dias estarão dentro da tão esperada casa própria. “É uma sensação muito boa. Agora, o dinheiro que eu sempre investi ano aluguel, vou investir na minha casa”, destacou Ana Claudia Bernardo da Silva, de 30 anos, que trabalha como auxiliar de limpeza e há 10 anos vive de aluguel em Braz Cubas.

As famílias já haviam realizado, no dia 4 de julho, uma assembleia na sede da Coordenadoria Municipal de Habitação, para a eleição do corpo diretivo e síndico do conjunto habitacional. Também já possuem uma administradora escolhida. Todas sabem exatamente qual unidade vão ocupar dentro do condomínio, após o sorteio eletrônico realizado no dia 24 de maio, no Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe).

Serão beneficiadas no empreendimento 271 famílias da demanda geral e 29 da demanda específica, sendo 15 idosos e 14 deficientes. Além da chave da casa própria, os futuros moradores do residencial vão poder desfrutar da estrutura implantada pela Prefeitura na região, que recebeu a duplicação da Avenida Kaoru Hiramatsu, além de duas creches, um CEMPRE e uma UPA.

Também foi criada uma terceira linha de ônibus para atender a Avenida Kaoru Hiramatsu, para atender ao aumento da demanda local.

A entrega do residencial está prevista, segundo expectativa da Caixa Econômica Federal, para o dia 4 de agosto. A confirmação da data, contudo, que compete ao Ministério das Cidades, ainda está pendente.









Com a entrega deste empreendimento, subirá para 4.720 o número de apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida ocupados em Mogi das Cruzes. Outras 520 unidades ainda serão entregues na região da Kaoru Hiramatsu.

O endereço do Residencial Manacá é Estrada Massakata Takigawa, 55, Porteira Preta