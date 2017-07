Resgate dos primórdios do cinema tema de atração no Vasques

Caderno A - Capa

Neste domingo, o público mogiano poderá conferir gratuitamente uma experiência audiovisual única. É o espetáculo Cinepiano, comandado pelo pianista Tony Berchmans, que está na programação do 9º Festival de Inverno Serra do Itapety e será apresentado às 17 horas, no Teatro Vasques. Ao piano e com estilo próprio, Berchans vai interpretar o grande clássico “O Circo”, filme de Charles Chaplin, do ano de 1928.

O projeto Cinepiano toma como base os primórdios do cinema, quando os filmes não possuíam áudio e pianistas eram convidados para entreter a plateia durante a projeção de imagens. Berchmans, de certa forma, reassume este papel e improvisa uma trilha sonora, enquanto imagens da produção cinematográfica são projetadas ao público.

Em palco, a música narra as cenas com precisão e, na falta dos diálogos e sons, ela ajuda a contar a história, estabelecendo andamentos, climas emocionais, ambientações dramáticas e pontuações cômicas. Trata-se, portanto, de uma performance que somente um artista com eficiência dramática e alto nível de qualidade musical consegue executar.

O projeto Cinepiano nasceu quando Berchmans assistiu em 2008 a uma apresentação do pianista Bob Mitchell, então com 96 anos de idade, no Silent Movie Theater, em Los Angeles. Bob começou a tocar com doze anos de idade, em 1924, em pleno auge do chamado cinema mudo. Apesar da idade avançada, o lendário músico proporcionou um espetáculo inspirador ao acompanhar dois filmes com técnica e sensibilidade indescritíveis.

Inspirado pela experiência, dois anos depois Berchmans criou o projeto Cinepiano Tony Berchmans e, desde então, vem se apresentando em prestigiados e variados espaços culturais no Brasil, como MIS (Museu da Imagem e do Som/SP), Teatro Porto Seguro e várias unidades do Sesc e Sesi em várias cidades.

Na Europa, o Cinepiano foi atração especial em vários eventos relevantes, como o NattJazz 2013 (tradicional festival de Jazz de Bergen, Noruega), em duas edições (2014 e 2016) do Transilvania International Film Festival (Maior festival de cinema da Romênia), no Wide Skies Film Festival (em Hexham, Inglaterra) e no Cinema Museum (Londres), entre outros.

Serviço:

Cinepiano Tony Berchmans









Chaplin “O Circo”

23 de julho (domingo)

17 horas

Teatro Vasques

Rua Dr. Corrêa, 515, Centro

Gratuito