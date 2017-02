Resgate da dignidade

Artigos

Olavo Câmara

Que vergonha! Ser brasileiro é muito bom quando pensamos num país com dimensões continentais, a maior reserva de água doce do mundo, florestas, recursos naturais, povo alegre e religioso (maioria). Mas, temos o lado negativo que é o domínio dos cofres da nação, das unidades federativas e dos municípios pelos ladrões nobres.

Não vamos falar em corrupção, mas sim, no grande desafio que é resgatar a dignidade do exercício do poder, implementar lutas sociais para descobrir pessoas dignas que possam exercer mandatos políticos com honestidade. Eis o maior desafio da sociedade brasileira. A cada minuto as pessoas conscientes se enlouquecem devido aos acontecimentos desesperadores que são: desempregos, maldades, crimes de toda ordem, estupros, roubos, furtos, milhares de acidentes automobilísticos com mortes e cada vez mais políticos, autoridades e empresários ofertando maus exemplos à nação. O povo brasileiro também tem culpa.

A grande maioria dos cidadãos são “malandros e oportunistas” e agem na vida em sociedade “tal quais os nossos falsos líderes e políticos”. Que país é este? Quando se sai de casa para trabalhar, estudar ou se divertir, os familiares que permanecem em casa, rezam, oram e não dormem, aguardando aqueles que estão fora do lar retornem com brevidade. Por quê? Muitos não retornam devido à violência, assaltos, sequestros e assassinatos. O Brasil acaba de revelar a sua situação carcerária. Uma vergonha. O que os outros povos e países estarão pensando da nossa terra que prega ordem e progresso? A culpa é de todos, das famílias, professores, instituições, governantes, algumas religiões mercantilistas, falsos líderes e um Estado falido em todos os sentidos. É como se o Brasil tivesse passado por uma guerra e tudo tivesse sido destruído.

Como resgatar a dignidade das famílias, das instituições e dos governantes? Quem são os culpados da situação em que vivemos no momento? Todos, mas os maiores culpados são aqueles que dão maus exemplos, governam para si, se enlouqueceram pelo poder e se apoderaram do erário. Governar deveria ser um ato de nobreza, tornando o prefeito, governador, presidente e os vereadores, deputados estaduais, senadores e deputados federais, pessoas orgulhosas por defenderem a sua nação e realizarem grandes trabalhos para desenvolver o país e as consciências dos cidadãos.

Olavo Câmara é advogado, professor, mestre e doutor em Direito e Política.