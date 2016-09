Renovado, Trailblazer vende pouco

Comentários (0) Automotor Like

O Trailblazer vive uma fase inusitada. Em maio, o veículo topo de linha dos modelos Chevrolet fabricados no Brasil incorporou a nova identidade visual da marca, ganhou um interior renovado e inspirado no modelo norte-americano, além de agregar diversos dispositivos tecnológicos que visam facilitar a vida do condutor. Nada disso foi suficiente para aumentar as vendas do SUV da Chevrolet no mercado nacional. O preço de R$ 190 mil da versão topo de linha equipada com motor 2.8 turbodiesel de 200 cv e 51 kgfm de torque é elevado, mas não chega a ser fora de escala em relação aos concorrentes.

O fato é que, após ser repaginado, o modelo vendeu módicas 165 unidades. Para efeito de comparação, no mesmo período, o Toyota SW4 – seu maior concorrente e que quando equipado similarmente custa R$ 238 mil – obteve mais de três mil emplacamentos. De porte similar, mas custando a partir de R$ 419 mil, o Land Rover Range Rover vendeu 214 unidades. Ou seja, o preço alto não é o que inibe as vendas do Trailblazer.

Fabricado na cidade paulista de São José dos Campos, o SUV da Chevrolet é o modelo mais completo fabricado no Brasil. Seu visual se caracteriza pelos novos faróis, grade, capô, rodas e para-choques redesenhados, tudo de acordo com a atual identidade visual da marca norte-americana. Na parte frontal, o conjunto com o atual desenho ficou mais moderno e incorporou luz diurnas em LED.





No perfil e na traseira, as alterações estéticas foram discretas, mudando somente o desenho das rodas de 18 polegadas e a disposição de luzes da lanterna traseira. O interior recebeu cuidado especial, para tentar passar mais requinte aos ocupantes. O revestimento interno em couro marrom, na versão topo de linha, aumenta essa impressão. Os outros revestimentos também foram aperfeiçoados e apresentam maior área com toque macio. A direção elétrica e o bom isolamento acústico da cabine garantem mais conforto.

O recheio da versão LTZ é farto e bastante tecnológico. Além do Onstar, que oferece ao motorista mais de 20 serviços de emergência, segurança, navegação, concierge e conectividade, o modelo é equipado com sistema multimídia MyLink de segunda geração, com tela de alta definição, navegador GPS, alertas de colisão, de saída de faixa e de ponto cego, câmara de ré com alerta de movimentação traseira, sistema de monitoramento da pressão dos pneus, controles eletrônicos de tração e de estabilidade, assistentes de partida em rampas e de descida. Há ainda um sistema de partida do motor por controle remoto e a função “Eco” no computador de bordo.

Em suma, a versão LTZ se esforça para cativar seus potenciais consumidores nos detalhes e nos mimos ao motorista. Mas, contraditoriamente, apesar do aspecto grande e vistoso, o Trailblazer padece de falta de visibilidade. Poucos consumidores do segmento se lembram de incluir o modelo entre suas opções de escolha. Um “pecado” grave, mas que pode ser redimido com a ajuda do marketing da Chevrolet, responsável por colocar os modelos da marca no imaginário do público brasileiro. (Fábio Perrota Júnior/AutoPress)

TrailBlazer custa R$ 190 mil. O desempenho e nível dos equipamentos são ótimos. (Foto: Isabel Almeida/ AutoPress)

Ponto a ponto – Chevrolet Trailblazer

Desempenho – O motor 2.8 turbodiesel de 200 cv e 51 kgfm “sobra” e não se esforça para colocar os 2.161 quilos do Trailblazer em movimento. Os 51 kgfm de torque, disponíveis a 2.000 rpm, proporcionam saídas vigorosas em qualquer tipo de situação. O casamento entre motor e o câmbio automático de seis velocidades resulta em uma boa dirigibilidade em qualquer faixa de giros. Nota 9

Estabilidade – Como se espera de um carro desse porte, o SUV da Chevrolet é bastante estável em ciclo urbano. Seu comportamento em curvas transmite segurança na condução, mas há alguma inclinação e rolagem da carroceria, normais em um modelo de tal estatura. No entanto, o controle eletrônico de estabilidade ajuda a manter as coisas em ordem caso ocorra algum imprevisto. Nota 8

Interatividade – O novo interior caiu bem no Trailblazer. Os comandos ficam em locais de fácil acesso e a central multimídia MyLink, de segunda geração, possui tela sensível ao toque. O painel de instrumentos e o display central têm belo design, inspirado na picape norte-americana Colorado, assim como o da S10. O volante traz controle de som, para atender chamadas de celular, controlar a velocidade de cruzeiro e o alerta de colisão. Nota 8

Consumo – No Programa de Etiquetagem do InMetro, o Chevrolet Trailblazer equipado com motor 2.8 turbo diesel teve médias de 7,8 / 9,1 km/l com na cidade/estrada. O resultado lhe rendeu nota C na categoria e nota E no geral, por conta da alta emissão de poluentes do combustível. Nota 5

Conforto – O espaço interno é bom. Motorista e passageiros das primeiras fileiras de bancos viajam com conforto e comodidades, como a saída de ar-condicionado traseira. A terceira fileira é ideal para crianças, visto o pequeno espaço para as pernas. Os bancos têm boa densidade e o motorista conta até com apoio lombar. O bom isolamento acústico torna o carro silencioso, mesmo na versão a diesel. Nota 8

Tecnologia – O veículo é bem recheado de tecnologia, principalmente nessa versão. Traz a segunda geração da central multimídia MyLink, que ganhou tela de alta resolução e novas funções, entre elas o Android Auto e o Apple CarPlay, navegador GPS, alertas de colisão, de saída de faixa e de ponto cego, câmara de ré com alerta de movimentação traseira, sistema de monitoramento da pressão dos pneus, controles eletrônicos de tração e de estabilidade e assistentes de partida em rampas e de descida. Nota 9

Habitabilidade – Há diversos porta-trecos para guardar celular, chave, carteira e outros objetos no interior do veículo. O carro leva sete pessoas, mas o acesso à terceira fileira de bancos não é dos mais fáceis, mesmo com o sistema de recolhimento da segunda fileira. O porta-malas varia de 205 a 1.830 litros e mostra a versatilidade do modelo. Nota 7

Acabamento – Foi uma das partes que mais melhoraram no Trailblazer. O “upgrade” fica evidente nos acabamentos macios ao toque, no painel em couro e no revestimento de couro marrom e perfurado. Os encaixes são bons e não há rebarbas. Na versão LTZ, os apliques de aço escovado aumentam a sensação de requinte. Nota 9

Design – O estilo ressalta a robustez. A nova identidade da marca trouxe ao visual dianteiro da Trailblazer mais imponência. As luzes diurnas de LED são incorporadas ao farol e deixam o carro com visual agressivo. A traseira não recebeu mudanças, apenas uma revisão no layout de luzes. O desenho das rodas de 18 polegadas completa o pacote de novidades. Nota 8





Custo/benefício – O Chevrolet Trailblazer LTZ 2.8 turbodiesel custa R$ 189.990 com câmbio automático de seis velocidades. É um veículo bem caro, mas completo e sem opcionais. São R$ 48 mil a menos que o Toyota SW4, seu principal concorrente, e é tão ou mais equipado. Seu conjunto entrega ótimo desempenho e bons equipamentos de série. Nota 6

Total – A Chevrolet Trailblazer LTZ 2.8 turbodiesel somou 77 pontos em 100 possíveis.