Renan quer agradar STF

O presidente do senado Renan Calheiros, atolado até o pescoço por denúncias de corrupção, mesmo sendo do PMDB, de Temer, e que vive sempre no muro do oportunismo, sequer escolhe um lado para votar neste processo de impeachment. Porém, em busca de se livrar de uma provável condenação por supostos benefícios ilícitos recebidos do Petrolão e outros, agora o senador alagoano como um agrado ao STF, decide colocar em votação em plenário no início de setembro, o reajuste salarial dos ministros da nossa Corte. E se esta medida for aprovada, certamente já como presidente de fato do País, Michel Temer, vai amargar a primeira grande crise em sua base de apoio, porque, literalmente contrários a este reajuste, o PSDB e o DEM, entre outros, podem deixar o governo. Afinal, existia um acordo prévio com o Planalto de não mais onerar os gastos públicos, para que seja factível não ultrapassar em 2016, o inédito e monumental déficit fiscal de R$ 170,5 bilhões. Mesmo porque o País precisa urgente sair desta recessão econômica! E não se dar ao luxo de reajustar os proventos dos ministros do Supremo, que como teto para o funcionalismo, pode, em cascata, reajustar os salários de outros milhares de servidores, aumentando o rombo e inviabilizando o ajuste fiscal, e o orçamento da União. Ou seja, Renan Calheiros, toma uma decisão unilateral só para tentar salvar a sua pele.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com