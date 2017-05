Remédio para o SIS

Editorial

Em pleno terceiro milênio, vivendo a segunda década do século XXI, incompreensível o imbróglio que se armou, nos últimos dias, a partir da emissão, sem controle, de cartões para acesso ao SIS – Sistema Integrado de Saúde. A Prefeitura Municipal confessou, esta semana: havia 160 mil inscritos com endereço declarado da Secretaria Municipal da Saúde. A informação seria inacreditável não fosse oficial, endossada pela Coordenadoria de Comunicação Social.

Se uma das condições para emissão do cartão de beneficiário é a apresentação de um comprovante de residência, indagamos: conta de luz, telefone, internet, água ou IPTU da própria Secretaria da Saúde essas 160 mil pessoas apresentaram?

O quadro é tão mais desolador ante a penúria dupla que o País vive, às quais a Cidade não está imune. Sim, referimo-nos ao quadro geral da saúde e à crise que atinge as finanças em todas as esferas públicas.

Isto significa, em síntese: boa parte dos 58,64% do custo do SIS, bancada pela Prefeitura de Mogi, escorrega para favorecer prefeituras vizinhas e seus contribuintes, sem qualquer contrapartida. Nós, contribuintes de Mogi das Cruzes, estamos pagando pela ineficiência e incúria de outros municípios. E pagamos porque não havia, até agora, controle eficaz na emissão de cartões de acesso ao sistema.

Qualquer de nós já experimentou a sensação de se ver desfraldado, em uma compra pela internet, pela descoberta imediata de quase todas as informações cidadãs. Pela simples conferência do número do CPF, documento individual. O Cadastro de Pessoal Física da Receita Federal decorre de uma equação entre 11 números. O nono desses números indica o estado da federação em que foi emitido – 8 refere-se a São Paulo e a soma dos algarismos resulta em dois digitos iguais.

Triste com o que ocorre em Mogi das Cruzes é descobrir que centenas de pessoas, boa parte das quais crianças, fica à espera de consulta na fila de agendamento pelo fato de estarem, à sua frente, gente que pegou um atalho para se cadastrar e navegou na imprevidência da burocracia.

Para solucionar, bastaria que Mogi cadastrasse beneficiários a partir do CPF, copiando, para isso, o que faz o programa Bolsa Família. Simples assim.