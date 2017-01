Religioso deverá levar visitantes a Jerusalém

Informação

O padre cantor Alessandro Campos está aprendendo a utilizar como poucos o seu período de superstar da música sertanejo-religiosa. Como a história do rei Midas, que transformava em ouro tudo que tocava, o católico vive momentos em que consegue transformar em sucesso todas os seus projetos pessoais ou vinculados à Igreja. Recordista absoluto de vendas de CDs, DVDs e downloads da gravadora Som Livre, vinculada ao Sistema Globo; líder de audiência nas redes Vida e Século21, onde apresenta dois programas semanais de músicas sertanejas e temáticas religiosas; além de transformar em sucesso de vendas os livros com os sermões feitos durante as missas por ele celebradas, o padre Alessandro parte agora para uma experiência inédita para ele. No próximo mês de junho, pretende fretar um avião para algumas centenas de pessoas e seguir direto para Jerusalém, numa viagem que deverá se estender por 15 dias. Na Terra Santa, o religioso e seu grupo deverão reviver os últimos passos de Jesus e os caminhos por ele percorridos antes da crucificação. Uma mostra do toque de Midas do padre Alessandro: bastou que ele anunciasse a viagem, uma só vez, em um de seus programas de tevê para que a agência encarregada da logística e reservas de lugares recebesse, em menos de uma semana, as inscrições de 300 pessoas interessadas em participar do passeio ao lado do religioso. Algo como os cruzeiros marítimos protagonizados por Roberto Carlos. E olha que o preço da viagem para Jerusalém está fixado em R$ 11 mil. A princípio, padre Alessandro pretendia fretar um avião para a visita. Pelo jeito, acabarão sendo dois.

Concurso

A questão número 56 da área de Conhecimentos Específicos do concurso da Vunesp, que reuniu mais de 30 mil interessados em trabalhar na Câmara de Mogi, trouxe um texto de O Diário para ser analisado pelos candidatos. O jornal dizia que o abandono de praças públicas de Mogi seria um dos primeiros desafios para o prefeito Marcus Melo (PSDB). E os concorrentes deveriam avaliar aquilo era uma notícia, nota, editorial ou reportagem. Era um editorial.

Conversa

Os direitos de travestis e transexuais de Mogi serão debatidos neste domingo, dia 29, numa roda de conversa que acontecerá no Casarão da Mariquinha, no Largo Bom Jesus. Entre os convidados, Gabriel Trevisan, do projeto “De frente com um trans”; a publicitária Neon Cunha, do ABC, além dos militantes do Fórum Mogiano de LGBT, Fernando Valeriano, Kauan Gaspar e Alexandra Braga.

Em Ferraz

Depois de muita especulação sobre a instalação de uma unidade em Mogi, o Grupo Carrefour inaugura amanhã, em Ferraz de Vasconcelos, uma loja do Atacadão, um dos maiores atacadistas de alimentos do País. Localizada no Jardim Anchieta, a loja terá 5,6 mil m² de área de vendas, 26 check-outs (caixas) e 10 mil itens, estacionamento com 297 vagas para carros, sendo 119 cobertas, gerando 500 empregos diretos e indiretos. A rede tem 135 unidades em todo o País, 40 delas só em São Paulo.

Interlocutores

No mais recente encontro do prefeito Marcus Melo (PSDB) com os vereadores da base aliada ficou estabelecido que o secretário Teo Cusatis deverá intermediar os entendimentos entre Prefeitura e vereadores. E que caberá ao vereador Mauro Araújo (PMDB) exercer papel correspondente ao de líder do prefeito na Câmara Municipal. A decisão surpreendeu a muita gente.

Cotidiano



Frase

Contra os pichadores vamos agir com absoluta intransigência.Ninguém gosta de pichação.

João Doria Júnior, prefeito de São Paulo, que tem jogado duro contra os pichadores da Capital