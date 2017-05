Artigos

Heloisa A. Martinez

A meu ver, a permissividade leva as relações pessoais, profissionais, sociais, familiares e políticas, ao fundo do poço. Leva à perda total de parâmetros de princípios, valores fundamentais para que se construa uma estrutura sadia em todos os níveis.

Consequentemente à perda de autoridade, moral, manutenção da ordem. Infelizmente, é o que estamos assistindo em todas as esferas neste País. Não se pode aceitar desvios de condutas, comportamentos na contramão do que se entende por normal, com justificativas injustificáveis, tornando normais as anormalidades.

Seria normal, um pai abusar sexualmente da própria filha, justificando estar iniciando-a sexualmente para a vida? Seria normal, admitir o marido pego na cama com a cunhada viúva, justificando só estar tentando diminuir seu sofrimento e solidão?

Pais matarem filhos e vice-versa? Assaltar, porque nasceu pobre, ou está desempregado?

As últimas notícias nos mostram com clareza as relações promíscuas entre o público e o privado, abrangendo outros poderes da república. Tudo junto e misturado, numa trama mafiosa de proporção assustada. É o País do rabo preso.

É a filosofia do faça de conta que não sabe o que eu fiz, que farei de conta não ver o que está fazendo.

O governante, indica para Juiz do Supremo, o advogado do próprio partido.

Houve um tempo em que, um Juiz se preservava até de uma vida social, além dele, exigia de sua mulher e filhos, uma conduta responsável e irrepreensível, para que nada o atingisse profissionalmente.









Hoje, ele dorme de conchinha com a defensora do réu que irá julgar e acha tudo normal.

Normal o ex-presidente, dizer não saber das estrepolias financeiras de sua mulher, que fatalmente o atingiriam.

Muito normal, um senador da república, pedir dinheiro “emprestado” a um empresário investigado, denunciado em várias ações, receber o empréstimo em malas, sem trâmites legais, tramar para legalizar o caixa dois para os políticos se safarem, usar linguajar chulo nada condizente ao cargo ocupado.

Mais normal ainda, o presidente do País, marcar à noite, extraoficialmente, reuniões com um acusado de ilicitudes, para um papinho de comadres fofoqueiras, em conversas ao pé do ouvido, ou como se um sacerdote fosse, ouvir confissões de suas aventuras ilegais, tornando-se conivente e cúmplice das ilegalidades.

O que é isso?

A que nível de degradação chegamos. Todos os parâmetros de normalidade foram perdidos. Nenhuma novidade, mas uma triste constatação.

Heloisa A. Martinez é empresária