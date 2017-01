Reivindicando

Artigos, Opiniao

Repercutiu essa semana a polêmica sobre o espelho d’água do recém-inaugurado Parque da Cidade em Mogi das Cruzes, surgindo na internet proposta de utilização do equipamento de um modo diferente, adequando-o para uma forma que agrade mais aos frequentadores, isto é, sugestão de uma praça molhada como defendeu ser possível o arquiteto Paulo Pinhal. Esta é uma ideia que nasce na sociedade e não pelas mãos do Poder Público. Não se deve desprezar. Vale o comentário para destacar a importância de uma conversa entre o Executivo e os munícipes quando se trata de algo pensado para a comunidade, mesmo que o planejamento da Prefeitura conte com a melhor das intenções, e serve também para exemplificar a importância do cidadão ser ouvido, como é o caso de leitores de O Diário que inúmeras vezes reclamaram e pediram atenção da Prefeitura para a Avenida Miguel Gema que tem um pavimento vergonhoso, ridículo mesmo, após obra nela realizada anos atrás.

Esse “diálogo” é sempre necessário, as audiências públicas servem para situações assim, como está previsto no Estatuto das Cidades, e quando ele não aparece espontaneamente, é preciso provocação, em pleno exercício do direito de pedir atenção e atendimento de reivindicações. Para quem não se recorda, o então Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral criado em 2008 na cidade de Mogi das Cruzes, do qual tive a honra de fazer parte ombreado a pessoas que querem o bem de Mogi das Cruzes, promoveu no período eleitoral o Fórum da Cidadania de onde originou-se o pedido de criação de uma ouvidoria para a Cidade. Com certa relutância do Executivo eleito na época e também um tanto de desprezo da Presidência da Câmara de Vereadores quanto ao seu formato, ainda não tenha saído do papel como postulou a sociedade civil, a Ouvidoria Municipal nasceu e mostrou ser acertada sua criação.

É por isso que acompanhando a matéria sobre os pedidos do Movimento Braz Cubas em Ação dirigidos ao prefeito Marcus Melo, onde solicitaram atenção ao trânsito, acesso para compras no largo da feira, banheiros públicos e regulamentação de estacionamento, entre outros, é preciso cumprimentar esse coletivo que de forma ordenada e firme nos propósitos de melhor qualidade de vida no distrito em questão, sempre se manifesta e busca expressar suas carências, como a exemplo ainda, já trataram da segurança pública no bairro. É assim que se constrói uma sociedade civil organizada, reivindicando !

Laerte Silva é advogado