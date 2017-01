Reinventar: desafio da universidade

Artigos

Regina Coeli Bezerra de Melo

reitoria@umc.com.br

Mais de 7 milhões de brasileiros estão no ensino superior atualmente, segundo dados do Ministério da Educação. Este número leva as universidades a uma reflexão profunda sobre seu papel em uma sociedade que busca no conhecimento um leque imenso de oportunidades. Conquistar um diploma no cenário macroeconômico atual significa melhores chances de emprego e de vida melhor. É aquela esperança que desperta um olhar diferente nos estudantes e anuncia o advento de um futuro promissor.

É por isso mesmo que é preciso saber identificar no mercado da educação como cada instituição encara o desafio de formar pessoas, qual é o seu nível de comprometimento e qualidade com o ensino e, principalmente, se os alunos são apenas mais um número dentre os milhares que frequentam as aulas todos os dias.

A experiência que adquiri como reitora da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) ao longo dos anos me mostra diariamente a dimensão da responsabilidade de formar estudantes. Recebemos em nossos campi uma variedade grande de pessoas com vocações diferentes e o mesmo objetivo: conquistar uma profissão. E é exatamente desta capacitação que surgirão novos líderes, bons profissionais, gente sensível às causas dos menos favorecidos, seres humanos notáveis e preocupados com o próximo, cientistas que contribuirão para a qualidade de vida, enfim, este é o objetivo do nosso trabalho.

Muito mais do que preparar mão de obra para o mercado, queremos que nossos alunos se encaminhem com um olhar mais humano para a profissão que escolheram. Claro, a universidade precisa oferecer todas as ferramentas para a boa formação, como estrutura adequada, laboratórios modernos, biblioteca, bons professores, entre outros fatores. Mas, acima de tudo, a instituição precisa vivenciar inovações concretas sempre. Quebrar antigos conceitos, buscar novos formatos e entender as novas gerações permitem uma sintonia satisfatória com o mercado, que busca profissionais integrados à contemporaneidade.

Os alunos estão atentos a essas mudanças. A UMC entende que reinventar é um ato contínuo que melhora a qualidade do ensino e prepara as pessoas para a vida. E neste quesito, aliamos tradição e modernidade. Este deve ser o papel das universidades atualmente.

Regina Coeli Bezerra de Melo é reitora da Universidade de Mogi das Cruzes