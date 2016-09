Região tem nove na zona de classificação

Comentários (0) Esportes Like

GERSON LOURENÇO

Das 15 equipes da Região do Alto Tietê no Campeonato Estadual de Futsal – categorias menores – nove estão na zona de classificação à segunda fase, após a rodada do feriado de anteontem. Mogi EC e Suzano voltam a jogar neste final de semana, em duelos válidos pela sexta participação dos clubes nas disputas da Série Ouro (A-1). Os mogianos estão com os elencos sub-12 e sub-14 na faixa dos que avançam na disputa, enquanto os suzanenses também possuem dois times com chances de garantir as vagas.

Já o Grêmio Mogiano/VilaSantista/Smel, que também entrará em ação neste final de semana, mas na terceira rodada da Série Prata A-1, está com todos o seu grupo entre os classificados para a segunda fase do Estadual.

Na Série A-1, o Mogi EC vai até Santos enfrentar o Portuários, a partir das 14 horas deste domingo, no ginásio do Jabaquara. O Suzano pegará amanhã a Portuguesa, A partir das 14 horas, no Ginásio Municipal Roberto David, no Bairro Sesc.





Na Série A-2, o Grêmio/Vila Santista vai encarar o Luso Brasileiro. Os duelos em cinco categorias serão amanhã, a partir das 9 horas, no Ginásio do Cempre, no Botujuru.

Nas últimas rodadas, o time sub-12 do Mogi EC sacramentou a liderança do grupo A. No último domingo, a garotada bateu o Indaiatuba, por 4 a 1, fora de casa, e no feriado do dia 7 passou pela AABB, por 3 a 2, no Cempre da Vila Cléo.

Além do sub-12, o Mogi EC está com a equipe sub-14 na zona de classificação. O Suzano Futsal está com as equipes sub-12 e sub-17 entre os que avançam para a segunda fase do Estadual.

Na Série Prata, os vilistas foram ao Morumbi, no último final de semana, e garantiram três vitórias diante do São Paulo B: sub-10 (1 a 0), sub-14 (5 a 0) e sub-17 (2 a 1). A garotada do sub-12 empatou em 2 a 2, enquanto o sub-16 perdeu do Tricolor, por 7 a 3.