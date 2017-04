Região tem mais dois campeões no judô

Esportes

GERSON LOURENÇO

Judocas da Região do Alto Tietê garantiram 17 medalhas nas disputas finais do Campeonato Paulista – categorias sub-18 e sub-21. Os mogianos Marcela Shimada (sub-18 leve) – integrante da associação Judô Clube de Mogi das Cruzes – e William Lima (sub-18 meio leve) – EC Pinheiros -, foram campeões. Os atletas ainda voltaram de São Bernardo do Campo, que sediou o evento no Ginásio Municipal “Adib Moysés Dib”, com outras seis de prata e nove de bronze. A 10ª Delegacia Central contou com 41 praticantes nas decisões dos estaduais. Desses, 38 avançaram para as finais após a competição Inter-Regional, enquanto três chegaram porque venceram a Copa São Paulo, disputada em março.

Das 17 medalhas conquistadas, o Judô Clube ainda garantiu duas de prata e uma de bronze. A associação Namie teve duas de prata e quatro de bronze. A mogiana Titans garantiu uma medalha de prata e uma de bronze no Paulista, enquanto a suzanense Kyoei, a poaense morada do sol e a mogiana Chiao garantiram bronze no estadual.

As medalhas de prata da categoria sub-18 foram conquistadas pela super ligeiro Giovanna Monteiro e a pesado Viviane Motta (Namie), além da peso leve Ana Paula dos Santos (Titans). A meio leve Tainá da Silva chegou ao pódio pelo time do Sesi-SP. Com bronze ficaram a super ligeiro Thalita Moreira (Kyoei), a pesado Josiane de Oliveira (Chiao) e o leve Kaio Rocha silva (Morada do Sol)

Já na classe sub-21, foram prata a meio leve Marcela Shimada – a judoca ainda é da categoria sub-18 – e o meio médio João Vitor Oliveira. Os atletas são da associação Judô Clube.

E com bronze no sub-21 ficaram a meio leve Gabrielle Anjos (Namie) e Ana Paula dos Santos (Titans), que também é atleta sub-18; a meio pesado Luana Moura (Judô Clube), a pesado Sarah da Silva (Namie), o super ligeiro João Carlos dos Santos (Namie) e o peso médio Ailton Torres (Namie).

Na categoria sub-18, avançaram para as finais após o Inter-Regional 21 atletas do Alto Tietê – sendo 14 no feminino e sete no masculino. Já na categoria sub-21 foram 17 judocas – oito no feminino e outros nove no masculino.