Região leva 38 para final do Paulista

Esportes

GERSON LOURENÇO

A Região do Alto Tietê terá 38 judocas em ação nesta sexta-feira () nas finais do Campeonato Paulista – categorias sub-18 e sub-21. A competição será realizada no Ginásio Municipal “Adib Moysés Dib”, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A maior parte – 36 praticantes – se classificou para a decisão após a fase Inter-regional do estadual, disputada entre os dias 8 e 9 deste mês, no mesmo local – evento que ainda reuniu atletas de associações do Grande ABC e Vale do Paraíba. Outros dois avançaram porque venceram a Copa São Paulo, realizada no mês passado.

No Inter-regional, no total foram 12 medalhas de ouro, 12 de prata e outras 12 de bronze. Garantiram as quatro primeiras colocações na etapa do estadual judocas das associações mogianas Judô Clube, Namie, Titans e Chia, além das suzanenses Kyoei e Terazaki e o pessoal da Morada do Sol (Poá).

Nas disputas do Inter-regional, de São Bernardo, se classificaram para a próxima etapa do Paulista os quatro primeiros colocados de cada peso e classe. Da Copa São Paulo somente os campeões.

Na categoria sub-18, avançaram 20 atletas do Alto Tietê – sendo 13 no feminino e sete no masculino. Já na categoria sub-21 foram 17 judocas – oito no feminino e outros nove no masculino.