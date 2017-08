Região já tem onde cremar seus animais de estimação

Informação

Suzano é a primeira Cidade do Alto Tietê a oferecer um serviço especializado na cremação de animais. Braço da funerária Anjos da Previdência, a nova empresa – Pet Previdência – instalou-se na Chácara Primavera, prometendo trabalho especializado em cremação de animais domésticos, que inclui remoção domiciliar, convênio funerário, cremação individual e coletiva, além de velório e urnas para o pet que se foi. A cremação, promete a diretora Maria Carolina Mondroni, obedece às regras impostas pela Cetesb, emissora da licença para operação do forno e outros equipamentos, numa chácara fora do Centro da Cidade. Na empresa é possível escolher desde a urna mortuária para pequenos mascotes até cremação individual, que dá direito à devolução das cinzas em até 15 dias, ao custo de R$ 500,00. A cremação coletiva custa a partir de R$ 300,00. Todas estas informações estão sendo citadas neste espaço para lembrar que, apesar de muitas promessas e planos, Mogi das Cruzes, a mais importante Cidade da área Leste de São Paulo, ainda não conta com um crematório para seres humanos (e nem para pets). A reivindicação para que os mogianos possam contar com um local adequado para cremar seus mortos é antiga e já houve promessas de empresários de instalar um equipamento desse tipo, já que até pouco tempo, as alternativas eram apenas os crematórios de Vila Alpina, na Capital, e de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Recentemente, Guarulhos se antecipou aos mogianos e passou a contar com idêntico serviço. O crescimento populacional de Mogi e da Região do Alto Tietê, próximo de 2 milhões de habitantes, por si só justificaria um empreendimento desse tipo. Projetos chegaram a ser anunciados, tempos atrás, mas não saíram do papel. E quem deseja utilizar esse serviço é obrigado a se deslocar para fora da Cidade e da Região. A crise econômica pode até explicar o engavetamento de tais planos, mas fica difícil acreditar nessa relação, já que a morte continua sendo algo inevitável para todos. A instalação de um crematório para pets em Suzano só vem confirmar o atraso de Mogi nesse setor. Algo que, convenhamos, não é tão estranho numa Cidade onde seus dois cemitérios públicos estão quase saturados e nada é feito para evitar o caos que se aproxima. Setor público e iniciativa privada não demonstram interesse em resolver problemas dessa espécie.

Homenagem

O ex-presidente do Instituto Anna de Moura, Adolfo Martini, será homenageado hoje pelos atuais dirigentes da instituição. Ele terá seu nome entronizado no prédio localizado à Rua Vasco Cinquini, no Jardim Aeroporto III, onde estão instalados o Núcleo de Pré-Qualificação Profissional, que atende a menores carentes com atividades esportivas, cursos profissionalizantes e alimentação, e também a Diretoria da Fundação na Cidade.

Sinais dos tempos

Mogi será, em breve, uma Cidade com uma estátua de seu jogador de futebol mais famoso – Neymar – ao lado de uma quadra de basquete, no Ginásio Municipal de Esporte Hugo Ramos, no Mogilar; e um monumento em homenagem ao time de basquete escondido junto a um barranco, ao lado do prédio da Prefeitura. Dá para entender?

Distritão, não

O deputado federal Márcio Alvino (PR) tem confidenciado a amigos mais próximos que o distritão, novo sistema de votação que está sendo discutido no Congresso, em Brasília, dificilmente será aprovado. Apesar de benéfico para parlamentares já conhecidos, há um crescente movimento entre integrantes e dirigentes de alguns partidos totalmente contrários à proposta que põe fim ao voto de legenda. O PR de Alvino e Valdemar Costa Neto é um desses. Afinal, é de lá um dos maiores puxadores de votos de todos os tempos, o deputado federal Tiririca, que já ajudou a eleger até deputado estadual da legenda.

Divino afogado

O livro “A Barraca do Afogado”, de autoria do fotógrafo mogiano Robson Regato, terá lançamento hoje, às 14 horas, no Hotel do Senac, em Águas de São Pedro, no Interior de São Paulo. Será durante uma reunião do Conselho do Comércio Varejista, entidade que reúne 95 presidentes de sindicatos de todo o Estado. O livro mostra o trabalho de voluntários mogianos na preparação do afogado, prato típico da Festa do Divino, que será apresentada e explicada pelo autor aos presentes, durante o evento.

Cotidiano



Frase

Se uma sociedade livre não pode ajudar os seus muitos pobres, tampouco poderá salvar seus poucos ricos.

John Fitzgerald Kennedy (1917-1963), 35° presidente dos Estados Unidos e considerado uma das grandes personalidades do século XX