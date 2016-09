Região demite menos neste ano

Comentários (0) Cidades Like

Entre janeiro e julho deste ano, o Alto Tietê perdeu 3.605 postos de trabalho. Somente no mês de julho, a Região demitiu 610 trabalhadores formais, conforme divulgou o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. Foram 7667 pessoas admitidas e 8277 demitidas. Mesmo com o resultado negativo, o ano de 2016 já mostra uma desaceleração no ritmo de desemprego, iniciado em maio do ano passado.

Desde maio de 2015, inclusive, o Alto Tietê não registra nenhum mês de estabilidade ou alta no nível de emprego. Com os últimos 15 meses fechando no vermelho, a Região acumulou a perda de 16.034 vagas, conforme mostra o levantamento.

Apesar disso, as perdas do último trimestre foram menos acentuadas. Em maio, junho e julho do ano passado, o Alto Tietê perdeu 4.697 empregos; no mesmo período deste ano, foram perdidos 936 cargos, sendo 259 em maio, 67 em junho e 610 em julho, voltando a apresentar um aumento na linha do desemprego.

De janeiro a julho deste ano, o aumento do desemprego foi puxado por Mogi das Cruzes, maior cidade do Alto Tietê em número de habitantes e de trabalhadores (estes eram 99619 em janeiro deste ano, de acordo com o Caged). No período, a Cidade perdeu 1727 postos de trabalho, seguida por Itaquaquecetuba, com queda de 692 postos e de Suzano, com saldo negativo de 640 vagas. Neste ano, apenas Guararema e Salesópolis empregaram mais do que demitiram, com saldo positivo de 143 e 25 postos, respectivamente – as duas, juntas, empregaram 9054 pessoas.

Já em relação aos dados específicos do mês de julho, Itaquaquecetuba foi a cidade que mais demitiu, com redução de 385 postos de trabalho, seguida por Suzano (-310), Mogi das Cruzes (-98) e Biritiba Mirim (-4). Por outro lado, contrataram mais do que demitiram as cidades de Poá (134 empregos gerados), Ferraz de Vasconcelos (36), Guararema (14) e Salesópolis (3).

Ainda em julho, o comércio abriu 308 vagas na Região e a construção civil abriu 147, por outro lado, o setor de serviços fechou 879 postos de trabalho e a





Brasil

Pelo 16º mês consecutivo, o número de demissões superou o total de contratações com carteira assinada no Brasil. Somente durante o mês de julho 94.724 postos de trabalho foram fechados, ainda segundo o Caged.

No acumulado do ano, 623.520 postos de trabalho foram fechados, com variação negativa de 1,57% em relação ao mesmo período do ano passado. Nos últimos 12 meses (enter agosto de 2015 e julho de 2016), o total de demissões superou o de contratações em 1.706.459, representando uma variação negativa de 4,18%.