Região começa a receber galpões

DANILO SANS

O novo Corredor Leste Oeste de Mogi das Cruzes (Avenida das Orquídeas) deverá ser margeado por novas indústrias e galpões comerciais. Com boa topografia e atrativos como a proximidade com estações de trens, é no empresariado que a Prefeitura está apostando para levar desenvolvimento e geração de emprego para aquela região, conforme destaca o secretário municipal de Planejamento e Urbanismo, João Francisco Chavedar.

Novas empresas já se instalaram no local desde o anúncio de construção da nova avenida – mesmo antes do início da construção, como é o caso de uma empresa de tecnologia que mudou de Suzano para o novo corredor há dois anos. Outros galpões começaram a surgir durante esta fase de obras.

Chavedar afirma que os terrenos localizados ao longo do trajeto do Corredor Leste Oeste, que sai da Região Central de Mogi das Cruzes e passa por Braz Cubas e Jundiapeba, possuem vários proprietários, incluindo indústrias já instaladas, áreas comerciais e locais prontos para a implantação de atividades fabris.

Os terrenos ainda sem edificações, diz Chavedar, “espera-se que sejam ocupados com novas empresas industriais e polos de comércio e serviço”. Um shopping já tinha sido projetado na região entre Braz Cubas e Jundiapeba.

“Neste momento difícil da economia brasileira, é importante que o poder público estimule estas novas ocupações com a geração de novas oportunidades para a população”, ressalta o secretário. Ele afirma que a chegada de polos residenciais não está descartada. “Contudo, esperamos que os empreendimentos industriais, comerciais e de serviços tenham privilégio”, completa.

A ocupação dessas áreas está diretamente ligada à retomada da economia brasileira e da confiança do empreendedor. “Como na Região Metropolitana de São Paulo não encontramos áreas com este perfil de ocupação e de zoneamento urbano, esperamos que, com uma pequena melhora econômica no País, empreendedores vislumbrem oportunidades para a implantação de negócios no local”, afirma o secretário. Segundo ele, a região pode abrigar um futuro polo industrial no local – como o que já existe na Vila São Francisco.

Chavedar afirma que toda infraestrutura necessária para a implantação do Corredor Leste Oeste está contemplada na obra em execução. A partir do licenciamento de novos empreendimentos no local, qualquer nova obra será condicionada à execução pelo próprio empreendedor.

Entre os atrativos para a região, Chavedar cita a localização estratégica dentro da Região Metropolitana de São Paulo, a proximidade com estações ferroviárias da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), além da dinamização da área a partir do novo zoneamento municipal. Há ainda a topografia privilegiada (a área é predominantemente plana) e a preexistência de grandes redes de infraestrutura (coletores de esgoto, redes de gás, sistema viária, entre outros).





Volta Fria

A região da Avenida das Avenidas possui ainda interligação com a Estrada da Volta Fria, por meio de uma estrada de terra, hoje muito utilizada, apesar da precariedade da ponte de madeira, do Rio Tietê. Automaticamente, o amadurecimento desse corredor empresarial e comercial irá determinar a utilização de uma extensa faixa de terrenos, hoje desocupados.

Imobiliárias acompanham interesse por região

Donos de imobiliárias de Braz Cubas avaliam como deve ser feita a ocupação ao longo do Corredor Leste-Oeste, que ligará a região central de Mogi das Cruzes ao município de Suzano. Conforme conta o advogado Joaquim Paixão, dono de umas das imobiliárias mais tradicionais do Distrito, o local já está recebendo os primeiros investimentos de empreendedores animados com o novo acesso.

Para ele, a Avenida das Orquídeas, que fará parte do Corredor Leste-Oeste, tem potencial para ser um prolongamento da Avenida Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, na Vila Industrial, ocupada em toda sua extensão por indústrias. “Há algum tempo, já estão sendo construídos galpões naquela região, para que novas empresas sejam instaladas. Para residência, acho que não vai ficar bom”, avalia.

Já o corretor Darci Benedito Silveira, de 54 anos, há 14 anos à frente da Imobiliária Braz Cubas, diz que o Corredor Leste-Oeste deve, sim, ter espaço para imóveis residenciais. “Isso vai ajudar a fortalecer o comércio já existente em Braz Cubas e os novos estabelecimentos que vão se instalar no local”, acrescenta.

Darci cita que a falta de acessos entre um lado e outro da via férrea poderá criar um problema que precisará ser resolvido no futuro. Sobre isso, a Prefeitura planeja a abertura de alternativas necessárias para absorver a nova demanda de indústrias ou condomínios residenciais (se estes vierem a existir) deverão ser criadas pelos próprios empreendedores (leia mais nesta página).

“Aquela área toda é sensacional para ocupação. Eu acho que podem surgir novos centros comerciais, residenciais e industriais, que vão fortalecer todo Distrito”, pondera o corretor, citando que Braz Cubas ainda não possui – mas poderá ter com a conclusão do novo corredor viário – hotéis e torres comerciais.

Corredor terá 9 quilômetros de extensão

