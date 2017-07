Refugiado da Região está em Era o Hotel Cambridge

Informação

O palestino Qadis Khaled Abu Taha, dono do restaurante árabe Al Mahata, em Luís Carlos, é um dos personagens do filme Era o Hotel Cambridge, dirigido por Eliane Caffé, em cartaz em cinemas da Capital e no Now, da Net. Produzida em 2016, a obra que tem José Dumont e Suely Franco como atores principais, vem sendo premiada por contar, de maneira realista e crítica, a situação de refugiados que se misturam aos sem-teto, em São Paulo, numa das muitas ocupações de imóveis do Centro da Capital. No filme, Qadis Taha, como é identificado nos créditos, tem participação destacada, ao lado de seu tio verdadeiro, Isam Ahmad Issa. Faz também uma cena muito especial e emocionante com a atriz Suely Franco. É um dos personagens reais que se misturam com os atores na trama. O filme mostra um grupo de refugiados palestinos recém-chegados ao Brasil, o qual passa a dividir com um grupo de sem-teto o velho edifício do Hotel Cambridge, abandonado, no Centro velho de São Paulo, desde 2011. Junto com a tensão diária causada pela permanente ameaça de despejo, a história mostra como os novos moradores, que ocuparam o prédio um ano depois do fechamento do hotel, lidam com seus dramas pessoais e aprendem a conviver com outras pessoas que, mesmo sendo diferentes, acabam por se unir para enfrentar a vida nas ruas movimentadas da Capital. Distribuído pela Vitrine Filmes, o longa metragem em português é o novo filme de Eliane Caffé, que há 13 anos dirigiu Narradores de Javé, cuja temática já se assemelhava muito à do atual, onde ela reserva atenção especial aos refugiados que chegam ao Brasil sem dinheiro, família e sem conhecer a língua portuguesa, buscando o futuro que lhes foi negado na pátria que foram obrigados a abandonar. Além de ampliar a discussão sobre o drama dos refugiados, o filme abrange também a ocupação de imóveis antigos das grandes cidades. Ainda que José Dumont e Suely Franco sejam os atores principais, a história foca especialmente os chamados “não-atores”, como Qadis Taha, fazendo com que a ficção fique muito próxima de um documentário. Ainda que a crítica aponte problemas com o ritmo e montagem, o filme vale a pena ser visto. Mesmo que seja só para conferir a participação de Taha, que morou em Mogi, antes de se mudar junto com a mulher, Rosane Leão, para Luís Carlos, há dois meses, para ficar mais perto de seu restaurante.

Posse

O pastor Osvaldo Antonio da Silva (PRB), primeiro suplente da chapa PSDB-PRB, toma posse na sessão de amanhã na Câmara de Mogi. Ele vai assumir o cargo por uma semana, durante licença do vereador Claudio Miyake (PSDB), que solicitou afastamento não remunerado para ir a Brasília tratar de assuntos ligados à Odontologia. Como presidente do PSDB de Mogi, também fará reuniões com autoridades tucanas.

Tutomu

O engenheiro Tutomu Harada, mogiano que mesmo morando há tempos na Capital, jamais perdeu ligações com a Cidade, morreu sexta-feira no Hospital 9 de Julho, em São Paulo, vítima de um tumor no pulmão. Foi irmão do ex-vereador Minor Harada e tinha, por hobby, pescarias na Amazônia. Após cerimônia na Catedral Budista Nikkyouji, o corpo foi levado, no sábado, para o Crematório de Vila Alpina. Deixa a esposa Alice e os filhos Heitor e Herbert; tinha 69 anos.

Mau presságio

Presente no lançamento do livro “Cidade do Saber”, do ex-prefeito Marco Bertaiolli, na quarta-feira, o secretário de Educação do Estado, Renato Nalini, negou-se a responder a questionamento deste jornal, acerca da propalada extinção da Delegacia Regional do Ensino de Mogi. Disse que só responderia depois que o jornal publicasse réplica ao nosso editorial sobre o assunto (“Um apelo ao bispo”), dado a público dia 22 de junho. Detalhe: até então, o jornal não tinha recebido qualquer correspondência, postal ou eletrônica, da Secretaria da Educação, o que só aconteceu neste final de semana. A correspondência está publicada na seção de cartas desta edição.

Grátis

Em comemoração aos 17 anos de atuação no Alto Tietê, o Museu da Energia de Salesópolis oferece entrada gratuita a seus visitantes de hoje até domingo. Um passeio que garante uma volta no tempo e que, por isso mesmo, vale a pena ser feito, para se conhecer de perto a usina hidrelétrica que completou 100 anos em 2013, montada que foi para movimentar a antiga fábrica de chapéus que o médico e empresário Ricardo Vilela mantinha em Mogi, à época. O espaço oferece atividades educativas e culturais, com visitas orientadas e trilhas que tratam da energia e do meio ambiente.

Cotidiano



Frase

Eu não trocaria um sociólogo de esquerda, cercado de políticos de direita, por um político de direita, rodeado por sociólogos de esquerda.

Cristovam Buarque (PPS), senador, economista, educador e professor universitário brasileiro