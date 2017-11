Cartas

Todas as reformas que se fazem no Brasil são sempre para prejudicar o trabalhador, especialmente aquele que ganha um mísero salário mínimo. Vide reforma trabalhista e a da Previdência, que querem fazer o cidadão trabalhar até morrer, sem se aposentar.

E quanto a uma reforma que abaixe os altos salários dos politiqueiros, ninguém fala? Quanto ganha um senador que tem, pasmem senhores, 60 assessores; um deputado, com 25 assessores; ministros do Supremo que têm até assessor para puxar a cadeira para o ministro sentar; vereadores que vão duas vezes à Câmara e ganham mais que cinco professores, fora as mordomias, como carro, motorista particular e etc.

Muito se fala em cortes de gastos, mas para a população, pois os nossos politiqueiros gastam nosso dinheiro em viagens, festas e jogam tudo no cartão corporativo e nós, os pobres coitados, que pagamos as contas, ainda somos roubados em todos os ministérios. O País está em crise, mas os politiqueiros não abrem mão de suas mordomias. O nosso presidente dá dinheiro para se livrar de ser investigado, dinheiro para partidos, políticos aprovam lei que disponibiliza dinheiro para as eleições. Enquanto isso, a população não tem escolas dignas, hospitais com falta de estrutura, desemprego.

Aqui sim, existe uma crise. E sobrevivemos porque Deus tem dó dos pobres, pois para os políticos não existe crise, porque além dos altos salários, mordomias, eles ainda nos roubam, nos matam com essa violência que se alastra no Brasil e ainda fingem que não veem.

Nas próximas eleições, vamos eliminar todos esses políticos que estão sendo investigados, vamos renovar essa gangue que se instalou em todos os ministérios para nos roubar descaradamente.

Antonio Leme Filho

tonyfilho51@gmail.com