Reforma trabalhista III

Opiniao

Ao dar continuidade às considerações sobre a reforma trabalhista, neste texto, primeiramente, comenta-se a questão das férias do trabalhador, com as seguintes alterações:

A Lei 13.467/17 traz mudanças significativas em relação às férias, ao estimular a negociação entre patrões e empregados. Hoje, as férias podem ser parceladas em até dois períodos e com a entrada em vigor da aludida Lei que trouxe as reformas na CLT, existirá a possibilidade de divisão dos 30 dias de férias em até três períodos no ano. É preciso atentar para que, pelo menos, uma das parcelas tenha 14 dias corridos e as outras duas não sejam inferiores a cinco dias e para a impossibilidade de divisão das férias em 10 dias cada um dos períodos.

Vale frisar que este parcelamento das férias vai depender de ajustes entre as partes, não é opção do empregado, ele deverá negociar com o empregador. Outro ponto é a permissão da divisão das férias para os trabalhadores maiores de 50 anos ou menores de 18 anos, agora a Lei 13.467/17 permitirá o parcelamento das férias, sem considerar a questão da idade.

O abono pecuniário continua a ser de um terço do mês de férias, isto é, o trabalhador poderá vender até 10 dias das férias ao empregador. O regime de trabalho intermitente permitirá férias proporcionais ao período trabalhado pelo empregado, já o regime parcial de trabalho permitirá os 30 dias de férias, diferentemente, dos 18 dias previstos na Lei atual.

Considera-se, ainda, a questão da licença-maternidade/paternidade que não possui alterações, quanto ao direito de 120 dias de licença. No caso de grupos pertencentes ao projeto empresa cidadã, pode ser estendido a 180 dias, concedidos às mulheres contratadas e de 5 dias, para os pais, com possibilidade de prorrogação por mais 15 dias.

A principal alteração diz respeito à possibilidade das mulheres, que estejam gestantes ou lactantes, de poderem trabalhar em ambiente insalubre. Pela reforma será permitido o trabalho de mulheres grá- vidas em ambientes considerados insalubres, desde que a empresa apresente atestado que garanta que não há risco ao bebê nem à mãe. Caso a gestante apresente atestado médico que a impossibilite de trabalhar em locais insalubres, a mesma deverá ser realocada, em funções que não ofereçam riscos. Esta alteração, possivelmente, ainda será objeto de grande discussão e, de uma possível Medida Provisória, para mudar essa regra trazida pela reforma.

Tiago Alvarez Rios é advogado trabalhista do escritório Andari e Nagib – Sociedade de Advogados