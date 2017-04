Reforma política? O quê e como?

Artigos

O prazo final está à vista: 2 de outubro. Se nada for feito para mudar as regras das eleições, a sociedade assistirá à maior reversão de expectativas dos últimos tempos. A política chegou ao fundo do poço. O eleitor dá as costas para a representação popular. Um oceano de denúncias escancara a corrupção. Os Odebrecht relatando (e delatando) como o Estado foi comprado e a propina era desviada. O eleitor espera um novo horizonte, onde possa enxergar um país mais ético e menos imoral.

Esse horizonte só pode ser aberto com a reforma política. A questão maior diz respeito aos costumes tradicionais da política: o grupismo e o familismo, o mandonismo dos caciques regionais, o retalhamento dos espaços da administração pública, os recursos do Estado surrupiados, a pasteurização partidária. A cláusula de barreira, é claro, ao proibir a formação de siglas sem expressão eleitoral, pode até conferir densidade doutrinária a quatro ou cinco grandes entes. Sozinha, porém, não será remédio eficaz para a moralização política. Costuma-se afirmar que o Congresso Nacional é o retrato da comunidade nacional. Se os parlamentares tomam decisões erradas, a culpa é atribuída às massas que não sabem votar. Ora, isso é uma inverdade. Afinal, não foi o eleitor que abriu os dutos da Petrobras ou autorizou os assaltos ao trem pagador do Estado.

O governo Temer se desdobra para as reformas essenciais. Mas há uma turma que puxa o cabo para os desvãos do passado. As resistências às reformas são lideradas pelas corporações de ofício, que vivem às custas do Estado. As Centrais Sindicais, por exemplo. Com exceção de uma ou outra, querem a continuidade do imposto sindical obrigatório. Ou o Ministério Público do Trabalho, contrário a qualquer reforma na legislação trabalhista. Para esse grupo, quanto mais litígio na sociedade, mais poder terá a Justiça do Trabalho. Em 2015, 1,2 milhão de processos correu pelas vias do Judiciário.

Reformar a cultura política significa reformar cidadãos mais exigentes, cultos e preparados. Até lá, teremos de conviver com partidos do faz de conta, tensões políticas, justiça lenta e contingentes apinhados no balcão político das trocas. Gaudêncio Torquato é jornalista, professor titular da USP é consultor político e de comunicação.