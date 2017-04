Reforma do Casarão do Carmo deve terminar ainda neste semestre

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

A reforma do Casarão do Carmo deve ser concluída ainda no primeiro semestre deste ano. Os serviços iniciados em janeiro já ultrapassaram os 20% do cronograma previsto no projeto, segundo informações da Secretaria Municipal de Obras. Para realizar os trabalhos no antigo prédio localizado no Largo do Carmo, na área central da Cidade, a empreiteira especializada em restauração, a empresa Topus Terra, cobriu toda a parte da frente do prédio com um plástico especial preto a fim de proteger as paredes de taipa. O prazo previsto é de cinco meses de serviço.

Segundo a arquiteta responsável pela obra, Cláudia Chamorro, a proteção é necessária para preservar a construção das chuvas, ventos e de todos os tipos de intempéries. “Temos um cuidado especial por se tratar de um prédio muito antigo, que está sendo recuperado”, comenta.

Da parte externa das paredes será retirada a pintura em tinta látex e aplicado cal, que permite o respiro do barro. A arquiteta explica que as técnicas construtivas da taipa de mão e taipa de pilão, utilizadas originalmente no prédio, serão respeitadas. Ela assegura ainda que os serviços estarão prontos no tempo previsto no contrato e diz que toda a reforma na parte interna do prédio já foi concluída.

Os trabalhos compreendem revisão e manutenção geral do prédio, com a recuperação de algumas estruturas, em respeito às características originais. Serão feitas melhorias no telhado para a retirada de vazamentos e infiltrações, revisão de calhas, assoalho, rufos e condutores, reforma nas portas e janelas, tratamento e recomposição de forros e rodapés, pintura geral e revisão nas instalações elétricas e hidráulicas. O assoalho interno também será melhorado.

O secretário municipal de Obras, Walter Zago, que também acompanha de perto o andamento do projeto, esclarece que para executar a recuperação das características originais do prédio, que acabaram sendo modificadas com o passar dos anos, a Prefeitura está investindo R$ 115.703,80.

Desde 2012, o Casarão do Carmo é tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural, Artístico e Paisagístico de Mogi das Cruzes (Comphap). Além da Secretaria Municipal de Cultura, que é responsável oficial pelo prédio, a obra terá acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras.

O edifício do século XIX, em estilo colonial, erguido originalmente para servir de residência à importante família Bourroul, foi desapropriado pela Prefeitura na década de 80. O prédio possui área construída de 381,18 m² e ocupa um terreno com área total de 798,20 m². A última grande reforma feita no prédio ocorreu entre 1987 e 1988. Nos anos de 2007 e 2013, o casarão recebeu pequenas obras de conservação. Além de sediar diversas apresentações culturais, reuniões, fóruns e palestras, o local também é palco para projetos culturais e abriga o Museu Visconde de Mauá, que guarda em seu acervo parte significativa da história do Município.